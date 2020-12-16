  • BIST 1.392
  • Altın 467,537
  • Dolar 7,8090
  • Euro 9,5193
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPilli: 14 pozitif vaka 8 vaka yerel!

Cinayet şüphelisi cezaevi nakil aracından, McDonald’s şubesinde mola verildiği sırada kaçtı

» »
ABD’de, bir cinayet şüphelisi cezaevi nakil aracından, McDonald’s şubesinde verilen mola sırasında kaçtı.
Cinayet şüphelisi cezaevi nakil aracından, McDonald’s şubesinde mola verildiği sırada kaçtı

Polis, 22 yaşındaki Leon Taylor’ın, dün öğleden sonra, Texas eyaletinden Indiana’ya götürüldüğü sırada kaçtığını açıkladı.

Indiana eyaletinde işlenen bir cinayetten sorumlu tutulan Taylor’ın arabaya servis verilen McDonald’s’tan kaçtığı sırada üzerinde siyah pantolonu ve gri kapüşonlu eşofman üstü olduğu belirtildi.

Aracın şoförünün kaçarken görüp yakalamaya çalıştığı ancak başaramadığı bilgisini ve Taylor’ın fotoğrafını paylaşan polis, yerini bilenlerin kendileriyle iletişim kurmasını istedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Altaylı: Koronavirüs, sertleşme sorunu yaratıyor15 Aralık 2020 Salı 20:36
  • Kirlenen denizler balıklardaki ağır metal riskini artırdı; hangi balıkta ne kadar arsenik var?15 Aralık 2020 Salı 19:45
  • Basın özgürlüğüne korona darbesi14 Aralık 2020 Pazartesi 23:57
  • Coşkun Sabah: Askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı14 Aralık 2020 Pazartesi 23:32
  • Berna Laçin: Bill Gates’in işi gücü yok, bize çip mi takacak?14 Aralık 2020 Pazartesi 23:02
  • Nijerya’da yatılı okula saldırı: 400’e yakın öğrenci kaçırıldı14 Aralık 2020 Pazartesi 22:39
  • Fotoğraf çekerken uçurumdan yuvarlandı; hayatını kaybetti14 Aralık 2020 Pazartesi 22:20
  • Kalkmak üzere olan uçağın kanadına atlayan kişi gözaltına alındı: Dört saat gecikmeye neden oldu13 Aralık 2020 Pazar 22:45
  • Salgınla birlikte ‘intikam pornosu’ mağdurları iki kat arttı13 Aralık 2020 Pazar 22:20
  • Mastercard ve Visa, porno sitesinde harcama yapılmasını engelleyecek13 Aralık 2020 Pazar 21:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti