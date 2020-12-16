Cinayet şüphelisi cezaevi nakil aracından, McDonald’s şubesinde mola verildiği sırada kaçtı

Polis, 22 yaşındaki Leon Taylor’ın, dün öğleden sonra, Texas eyaletinden Indiana’ya götürüldüğü sırada kaçtığını açıkladı.
Indiana eyaletinde işlenen bir cinayetten sorumlu tutulan Taylor’ın arabaya servis verilen McDonald’s’tan kaçtığı sırada üzerinde siyah pantolonu ve gri kapüşonlu eşofman üstü olduğu belirtildi.
Aracın şoförünün kaçarken görüp yakalamaya çalıştığı ancak başaramadığı bilgisini ve Taylor’ın fotoğrafını paylaşan polis, yerini bilenlerin kendileriyle iletişim kurmasını istedi.
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