Cinayet zanlıları şimdilik ikişer gün tutukluluk aldı

28 yaşında Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa Dede’nin cesedinin bulunmasının ardından, polis tarafından başlatılan çok yönlü tahkikat kapsamında tutuklanan üç zanlı bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde, yargıç huzuruna çıkarıldı.

Dün Gazimağusa Çanakkale Göleti’nde 28 yaşında Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa Dede’nin cesedinin bulunmasının ardından, polis tarafından başlatılan çok yönlü tahkikat kapsamında tutuklanan üç zanlı bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde, yargıç huzuruna çıkarıldı.

Ülkede öğrenci olarak bulunan 28 yaşında Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa Dede’nin cesedinin Çanakkale Göleti’nde bulunmasının ardından yürütülen tahkikat çerçevesinde baş harfleri Z.K. (22), O. K. (18) ve B. Ç. (16) olan ikisi erkek üç zanlı tutuklanarak Gazimağusa Kaza Mahkemsesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Tahkikatı yürüten polis müfettişi Erkan Yahat, 29. 1. 18 tarihinde 21.45 raddelerinde Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa Dede’nin Gazimağusa’da ikamet ettiği evden zorla darp edilerek alındığını ve zanlı 1 Z. K.’ye ait araca zorla bindirililerek Çanakkale Göleti’ne götürülüp darp edilerek ölümüne sebebiyet verildiğini söyledi.

Görgü tanıklarının ifadeleri ışığında üç zanlının tutuklandığını dile getiren Yahat, tahkikatın henüz yeni başladığını ve aranan kişilerin olduğunu, meselenin de ciddiyetine dikkat çekerek zanlıların poliste iki sün tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Gökan Asafoğluları, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlıların iki gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi. (mha)