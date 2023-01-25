  • BIST 5.297,77
  • Altın 1173.521
  • Dolar 18.8044
  • Euro 20.519
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Cinayet zanlısı KKTC Polisine teslim edildi

» »
Kıbrıs’ın güneyinde, Kıbrıs Cumhuriyeti polisi tarafından tespit edilerek  yakalanan 16 yaşındaki Zehie Reessur cinayeti zanlısı Sefer Buğra ALTUNDAĞ, Lokmacı barikatında KKTC Polisine teslim edildi.
Cinayet zanlısı KKTC Polisine teslim edildi

Kıbrıs’ın güneyinde, Kıbrıs Cumhuriyeti polisi tarafından tespit edilerek  yakalanan 16 yaşındaki Zehie Reessur cinayeti zanlısı Sefer Buğra ALTUNDAĞ, Lokmacı barikatında KKTC Polisine teslim edildi.

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son Dakika! Cinayet zanlısı Güney Kıbrıs'ta yakalandı!25 Ocak 2023 Çarşamba 19:56
  • Ara bölgede bir araya geldiler!25 Ocak 2023 Çarşamba 19:16
  • Arıklı: HADO, KKTC’ye Sefer Sayısını Artırıyor25 Ocak 2023 Çarşamba 18:51
  • Helin Reessur son yolculuğuna uğurlanacak25 Ocak 2023 Çarşamba 18:37
  • Tüp Gaza Zam!25 Ocak 2023 Çarşamba 18:30
  • Üstel: Hükümet olarak, eğitime bütün ağırlığımızı koyuyoruz25 Ocak 2023 Çarşamba 17:08
  • Maliye Bakanlığı açıkladı: O ödemeler yapıldı25 Ocak 2023 Çarşamba 16:45
  • Engelli bireyler taksi hizmetlerinden yararlanabilecek25 Ocak 2023 Çarşamba 16:38
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında “Sıfır Atık” için deneme süreci başlatıldı25 Ocak 2023 Çarşamba 16:23
  • Son Dakika! Dikkat! Cinayet Zanlısı Aranıyor, Fotoğrafı Paylaşıldı25 Ocak 2023 Çarşamba 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti