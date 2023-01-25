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Cinayet zanlısı teslim edildi
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25.01.2023 20:26
Kıbrıs’ın güneyinde, Kıbrıs Cumhuriyeti polisi tarafından tespit edilerek yakalanan 16 yaşındaki Zehie Reessur cinayeti zanlısı Sefer Buğra ALTUNDAĞ, Lokmacı barikatında KKTC Polisine teslim edildi.
Kıbrıs’ın güneyinde, Kıbrıs Cumhuriyeti polisi tarafından tespit edilerek yakalanan 16 yaşındaki Zehie Reessur cinayeti zanlısı Sefer Buğra ALTUNDAĞ, Lokmacı barikatında KKTC Polisine teslim edildi.
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