  • BIST 94.783
  • Altın 245,759
  • Dolar 5,9494
  • Euro 6,6388
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Cinayetin ardından ailesini katletti

»
Sakarya’da bir adam, ortağınının ardından eşi ve kızını da öldürüp intihar etti. Adamın intihar mektubunda ‘eşi ve kızını kendisinden sonra perişan olmaması için öldürdüğünü’ yazdığı belirtildi.
Cinayetin ardından ailesini katletti

Sakarya’nın Erenler ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki müteahhit İsmail Bozbay, dün akşam saatlerinde ortağı Ahmet Kuzgun’un ofisine gitti. Bozbey, Kuzgun’dan alacağını istedi. Kuzgun parayı veremeyeceğini söyleyince, ikili arasında tartışma çıktı. Belindeki tabancayı çeken Bozbay, Kuzgun’a ateş ederek öldürdü.

Adapazarı Şal Sokak’taki evine giden Bozbay, burada da dört yaşındaki kızı Serra ve 36 yaşındaki eşi Aycan’ı vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

Çalışanları, Kuzgun’un cesedini görünce polise haber verdi. İz süren polis Bozbay’ın evine gidince üç cesetle karşılaştı.

Evde İsmail Bozbay’ın mektubu bulundu. Bozbay’ın mektupta, Kuzgun’dan alacağı olduğunu, parayı veremeyeceğini söyleyince korkutmak isterken Kuzgun’u kazara vurduğunu, ailesini de kendisinden sonra perişan olmaması için öldürdüğünü yazdığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'den Erdoğan'a tepki: Şehitlere kelle diyen kendini bilmezlerden alacağımız hiçbir tavsiye olamaz28 Nisan 2019 Pazar 19:14
  • Anestezi uzmanı odasında ölü bulundu28 Nisan 2019 Pazar 18:07
  • Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "Çubuk'ta vatandaşlarımız zaten yaralı"28 Nisan 2019 Pazar 17:43
  • Rabia Naz'ın babasından Süleyman Soylu’ya tepki: “İstifa edin”28 Nisan 2019 Pazar 16:36
  • Erdoğan: Filanca yabancı finans kurumu şöyle diyormuş, filanca devlet ülkemize şaşı bakıyormuş hiçbir önemi yok28 Nisan 2019 Pazar 16:13
  • Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması28 Nisan 2019 Pazar 15:37
  • Star yazarından istismara uğramış çocuk için: Sokakta tek başına ne yapıyormuş28 Nisan 2019 Pazar 15:34
  • Cinayetin ardından ailesini katletti: Eşi ve kızını ‘perişan olmamaları için’ öldürmüş28 Nisan 2019 Pazar 15:31
  • Anne köpeği tüfekle vurdular28 Nisan 2019 Pazar 13:18
  • Murat Boz ve Aslı Enver dünya evine giriyor28 Nisan 2019 Pazar 12:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti