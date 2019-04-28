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Cinayetin ardından ailesini katletti: Eşi ve kızını ‘perişan olmamaları için’ öldürmüş

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Sakarya’da bir adam, iş ortağını aralarında çıkan tartışmada öldürdükten sonra, eşi ve kızını da öldürüp intihar etti. Adamın intihar mektubunda ‘Eşi ve kızını kendisinden sonra perişan olmamaları için öldürdüğünü’ yazdığı belirtildi.
Cinayetin ardından ailesini katletti: Eşi ve kızını ‘perişan olmamaları için’ öldürmüş

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, müteahhit İsmail Bozbay (42) beraber iş yaptığı Ahmet Kuzgun’u (36) çıkan tartışmada tabancayla vurup öldürdü. Ardından evine gidip eşi Aycan Bozbay (36) ile kızı Serra’yı (4) da öldüren İsmail Bozbay, tabancayı şakağına dayayıp, tetiği çekerek yaşamına son verdi. Bozbay’ın intihar etmeden önce bıraktığı mektupta, ailesini kendisinden sonra perişan olmamaları için öldürdüğünü yazdığı belirtildi.

İsmail Bozbay, dün akşam saatlerinde beraber iş yaptığı arkadaşı inşaat firması sahibi Ahmet Kuzgun’un ofisine gitti. Bozbey, iddiaya göre Kuzgun’dan alacağı olan parayı istedi. Ancak Kuzgun parayı veremeyeceğini söyleyince, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında belindeki tabancayı çeken İsmail Bozbay, Ahmet Kuzgun’a ateş ederek öldürdü. 

Olayın ardından ofisten çıkıp Adapazarı Şal Sokak’taki evine giden İsmail Bozbay, burada da minik kızı Serra ile eşi Aycan’ı vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

İnşaat firmasına gelen çalışanlar, Ahmet Kuzgun’un kanlar içindeki cesediyle karşılaşınca, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından cinayet şüphelisi İsmail Bozbay’ı yakalamak için çalışma başlattı. Bozbay’ın evine giden polisler, içeri girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Ekipler, İsmail Bozbay ile eşi Aycan Bozbay ile kızları Serra’nın kanlar içindeki cesetlerini buldu.

Evde yapılan aramada İsmail Bozbay’ın intihar etmeden önce bıraktığı mektup bulundu. İsmail Bozbay’ın mektupta, Ahmet Kuzgun’dan alacağı olduğunu, ancak Kuzgun’un parayı veremeyeceğini söylediğini, korkutmak isterken Kuzgun’u kazara vurduğunu, ailesinin de kendisinden sonra perişan olmaması için öldürdüğünü yazdığı belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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