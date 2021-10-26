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Cinayetle Suçlanan Kişi Mahkemede Miyavladı

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Cinayetle Suçlanan Kişi Mahkemede Miyavladı
Cinayetle Suçlanan Kişi Mahkemede Miyavladı

Arjantin'de annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan ve kendisini kedi sanan İsrailli Gilad Gil Pereg, çıkarıldığı mahkemede miyavlamaya başlayınca salondan çıkarıldı.

Arjantin basınındaki habere göre, Arjantin'in Mendoza eyaletinde 2019'da kendisini ziyarete gelen annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan Pereg'in yargılanması, kendisini kedi zanneden 40 yaşındaki zanlının mahkemede miyavlamaya başlaması nedeniyle yarıda kaldı.

Hakim karşısına çıkarılan Pereg, mahkemenin başlamasıyla miyavlamaya başladı.

Kendisine yöneltilen sorulara cevap vermeyen ve miyavlamayı da kesmeyen Pereg, hakimin emriyle mahkeme salonundan çıkarıldı.

"Akli dengesi yerinde değil" raporu

Halk arasından seçilen 12 kişilik jüriden oluşan mahkemenin, adli tıp raporunu ve delilleri inceleyip tanıkları dinledikten sonra Pereg'in suçlu olup olmadığına, gelecek duruşma tarihine (3 Kasım) kadar karar vermesi bekleniyor.

Yakalanmasının ardından Pereg ile görüşen adlı tıp psikiyatristi Mariano Castex'in raporunda, Pereg'in aklı dengesinin yerinde olmadığı yer alıyor.

Pereg'in annesi Phyria Saroussy ve teyzesi Lily Pereg kendisini ziyaret etmek için 12 Ocak 2019'da Mendoza'ya gelmiş ve son olarak Pereg'in yaşadığı adreste görülmüştü.

İki kadının parçalanmış cesedi güvenlik güçlerince 26 Ocak'ta toprak ve taşla kaplı bir şekilde Pereg'in evinde bulmuştu.

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