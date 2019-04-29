Cinayetlerle ilgili incelemeler bugünde sürdürüldü

Gölette uzun süredir devam eden araştırmalar sonucu dün, içinde cansız bir kadının çürümüş bedeninin olduğu valizin çıkartılma sürecine odaklanılmıştı. Lefkoşa Genel Hastanesine dün gönderilen, mağdurun cansız bedenine, kimlik tespiti ve ölüm nedeni belirleme amacıyla bugün otopsi yapıldı.

Gölette bulunan ikinci bavulun çıkarılması için ise çalışmalar yapılıyor. İtfaiye Şefi Markos Tragolas, çalışmaların yavaş ilerlemesiyle ilgili olarak “Göletteki su düne nazaran çok daha yoğun, bu bizi yavaşlatıyor.” dedi. Tragolas, ayrıca Cuma günü sonar sistemlerin adaya varacağını, ertesi günü de incelemelerde kullanılmaya başlanacağını belirtti.

Bunların yanında robotik kamera, şüphelinin iddialarına dayanarak üçüncü bir valizi bulmak için araştırmalarına devam ediyor. Tutuklu bulunan zanlı, polise verdiği ifadesinde, 29 yaşındaki Filipinli Marikar Valtez ve 36 yaşındaki Romanyalı Livia Florentina ile 8 yaşındaki kızı Helena’yı Kızıl Gölet’e attığını itiraf etmişti. İtfaiye ve Polis birimleri, Mitsero Madeni’nde sürdürülen soruşturmaya paralel olarak, Ksiliatos'daki Mei Gölü'nde de araştırmalar devam ediyor.

Tragolas, şu ana kadar hiçbir şey bulunamadığını, daha önce gölden çıkarılan cismin ise analizler sonrası deri parçası olmadığının anlaşıldığını açıkladı. Zanlı, Mitsero madeninde ölü olarak bulunan Mary Rose’un, 6 yaşındaki kızı Sierra’nın cansız bedenini Mei Gölü'ne attığı konusunda ısrar ediyor.

Zanlının, kuzey Kıbrıs'ta da cinayet işlediği şüphesiyle ilgili olarak, polis basın sözcüsü Andreas Angelidis, polisin bu konuda herhangi bir bilgiye sahip olmadığını yineledi.

Öte yandan, zanlının arabasıyla yasadışı yollardan defalarca kuzey Kıbrıs'a geçtiği iddiası, Timbu’da ölü olarak bulunan kadın olayının da, faili olduğunu düşündürüyor. Yetkililer şimdiye kadar, seri katilin yedi kurbanından dördünün cansız bedenine ulaştı.