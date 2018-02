CİNAYETTE TUTUKLU SAYISI 6’YA YÜKSELDİ

2 Şubat 2018 tarihli Detay Gazetesi...

Geçtiğimiz günlerde Çanakkale Gölet’inde ölü şekilde bulunan Kennedy T. Dede’nin soruşturmasına dün de devam edildi. Otopside Nijeryalı Kennedy T. Dede’nin başına aldığı darbeler sonucu öldüğü tespit edildi.

Polis, 7 zanlı tarafından evinde dövülen Dede’nin Çanakkale Gölet’ine götürüldükten sonra ölene kadar dövüldüğünü ortaya çıkardı. Polisin devam ettirdiği soruşturmada sır perdesi de yavaş yavaş aralanıyor.

Aranan zanlılardan A.S (K-28) önceki gün akşam saatlerinde Pile’de yakalandı. Polise göre, N.Ş (E-28) zanlı 30 Ocak 17.00’da Akyar Kara Sınır Kapısı’ndan Güney’e kaçtı.

Polisin olay kapsamında aradığı diğer zanlılar O.K (E-21) ve S.D (K-17) yakalanarak bugün mahkemeye çıkarıldı. A.S (K-28), O.K (E-21) ve S.D (K-17) hakkında mahkeme 1’er gün tutukluk süresi verdi. Soruşturmada tutuklu sayısı 6’ya yükselmiş oldu. Zanlıların 6 sı birden bugün gün yeniden mahkemeye çıkarılacak.