  • BIST 102.271
  • Altın 227,972
  • Dolar 5,4716
  • Euro 6,1825
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Cinayette yeni gelişmeler

» »
Katillerin Güney Kıbrıs'a Kaçtığı Düşünülüyor
Cinayette yeni gelişmeler

GESFİ Döviz Bürosu sahibi Gökhan Naim’i öldüren iki ismin Afrika kökenli olduğu belirlendi. 2 Mart tarihinde adaya pasaportla giren zanlıların araç kiraladığı, dün akşam teslim etmeleri gereken aracı ise teslim etmediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kiralık aracın kameralardan izini süren polis ekipleri, Akıncılar (Luricina) köyünde terkedilmiş olarak buldu. Zanlıların polisin dikkatini Alayköy bölgesine çektiği, ancak Akıncılar köyü üzerinden Güney Kıbrıs’a kaçtıkları düşünülüyor.

Bu arada, Naim’in bir süredir rahatsız edici telefonlar aldığı ve koruma tutmak için girişim yaptığı da aile yakınlarından gelen bilgiler arasına. 

Zanlıların olayda kullanılan GV014 plakalı aracı Gönyeli Yenikent’te bırakarak, kiralık araçla ters istikametle KKTC’den kaçtığı düşünülüyor.

Kaynak: HABER KIBRIS
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayıp turisti aramaya giden araç kaza yaptı. İki yaralı09 Mart 2019 Cumartesi 18:13
  • Lefkoşa'da kaza, 2 yaralı09 Mart 2019 Cumartesi 16:43
  • Lefkoşa'da hırsızlık08 Mart 2019 Cuma 17:37
  • Lefkoşa'da arızalı elektrik kesintisi08 Mart 2019 Cuma 10:31
  • Lefkoşa'da, kaza trafiği kilitledi !07 Mart 2019 Perşembe 19:19
  • Dikkat! Lefkoşa'da planlı elektrik kesintisi04 Mart 2019 Pazartesi 11:50
  • Lefkoşa'nın sevilen esnafı vefat etti03 Mart 2019 Pazar 14:22
  • “Vikipedi-LTB Karekod Projesi” hayat buluyor02 Mart 2019 Cumartesi 20:19
  • Kamu-Sen, KTAMS ve Kamu-İş, Pazartesi grevde..02 Mart 2019 Cumartesi 12:00
  • Lefkoşa'da yanıcı madde dökerek aracı yaktılar02 Mart 2019 Cumartesi 11:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti