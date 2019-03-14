Cinayette yeni gelişmeler

GESFİ Döviz Bürosu sahibi Gökhan Naim’i öldüren iki ismin Afrika kökenli olduğu belirlendi. 2 Mart tarihinde adaya pasaportla giren zanlıların araç kiraladığı, dün akşam teslim etmeleri gereken aracı ise teslim etmediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kiralık aracın kameralardan izini süren polis ekipleri, Akıncılar (Luricina) köyünde terkedilmiş olarak buldu. Zanlıların polisin dikkatini Alayköy bölgesine çektiği, ancak Akıncılar köyü üzerinden Güney Kıbrıs’a kaçtıkları düşünülüyor.

Bu arada, Naim’in bir süredir rahatsız edici telefonlar aldığı ve koruma tutmak için girişim yaptığı da aile yakınlarından gelen bilgiler arasına.

Zanlıların olayda kullanılan GV014 plakalı aracı Gönyeli Yenikent’te bırakarak, kiralık araçla ters istikametle KKTC’den kaçtığı düşünülüyor.