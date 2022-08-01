Cinayetten aranan zanlı, KKTC'de yakalandı!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru A.A., olguları aktardı. Polis, zanlı J.P.’nin Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 31.07. 2022 tarihinde İskele’de bir sitede bir polis ekibince yapılan arama neticesinde tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’ye herhangi bir girişinin görülmemesi üzerine yapılan sorgulamada Temmuz 2022 tarihinde Akyar Kara Sınır Kapısı’ndan bir aracın bagajında gizlice giriş yaparak, birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ettiğini tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.