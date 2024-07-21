Cinayetten mahkum Mehmet Doğu hayatını kaybetti

Merkezi Cezaevinde ‘planlı adam öldürme’ suçundan 2019 yılında ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen 45 yaşındaki Mehmet Doğu hayatını kaybetti.
Mehmet Doğu cezaevi̇nde hayatını kaybetti. Cinayetten hüküm giyen Mehmet Doğu, 2018 yılında Alsancak’ta eşi Meryem Doğu ile birlikte planladığı cinayette Memduh Ulugun’ü bıçaklayarak öldürmüştü. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan çift 2019 yılında müebbet hapis cezasına mahkûm edilmisti. Doğu’nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.