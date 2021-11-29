  • BIST 1.786,65
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.5626
  • Euro 14.1562
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Çin'de 1 milyon 420 bin kişi devlet memurluğu sınavına katıldı

» »
Çin'de merkezi hükümetin ve yerel temsilciliklerinin memur ihtiyacını karşılamak için yapılan devlet memurluğu sınavına 1 milyon 420 bin adayın katıldığı bildirildi.
Çin'de 1 milyon 420 bin kişi devlet memurluğu sınavına katıldı

Çin'de merkezi hükümetin ve yerel temsilciliklerinin memur ihtiyacını karşılamak için yapılan devlet memurluğu sınavına 1 milyon 420 bin adayın katıldığı bildirildi.

Devlet Kamu Hizmetleri İdaresinden yapılan açıklamaya göre, sınav dün 77 şehir merkezinde eş zamanlı yapıldı.

Merkezi hükümete bağlı bakanlık ve kurumlarda ihtiyaç duyulan 31 bin 200 memuriyet için düzenlenen sınava 1 milyon 420 bin aday katıldı.

Katılım için gerekli yaş ve eğitim şartlarını taşıyan 1 milyon 740 bin adayın bulunduğu sınava katılım oranının yüzde 81,6'a ulaşması dikkati çekti.

Sınava katılan her 46 kişiden birinin istihdam edilmesi bekleniyor.

Merkezi devlet örgütlenmesinin 3 bin yıllık geçmişe sahip olduğu Çin'de "İmparatorluk Sınavı" adı verilen merkezi yazılı sınavlar, 581-618 yıllarında hüküm süren Sui Hanedanı dönemine kadar dayanıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu izleyen dönemde "guokao" adı verilen merkezi devlet memurluğu sınavı, ilk kez 1952'de düzenlendi.

Ülkenin kurucu lideri Mao döneminde İleriye Doğru Büyük Atılım ve Kültür Devrimi süreçlerinde kesintiye uğrayan sınavlar, Mao'nun ölümünün ardından 1977'den bu yana düzenli yapılıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Myanmar'da 6.1 büyüklüğünde deprem!26 Kasım 2021 Cuma 15:03
  • Hindistan bazı kripto paraları yasaklamaya hazırlanıyor26 Kasım 2021 Cuma 13:23
  • Çin’de vakalar artınca turizme kısıtlama getirildi26 Kasım 2021 Cuma 11:39
  • Sibirya'da kömür madeninde yangın: En az 11 ölü, 49 kişi halen içerde!25 Kasım 2021 Perşembe 17:22
  • Squid Game dizisini kaçak olarak getiren adama İDAM CEZASI!25 Kasım 2021 Perşembe 15:16
  • Çin’den ünlülere sosyal medya kısıtlaması25 Kasım 2021 Perşembe 12:19
  • Dünyanın En Yaşlı İnsanı Olduğu Tahmin Edilen Susano Hayatını Kaybetti24 Kasım 2021 Çarşamba 20:30
  • "18 ayın en düşük Kovid-19 vaka sayısı"!22 Kasım 2021 Pazartesi 21:11
  • Öldü Diye Gece Morga Kaldırılan Adam Sabah Dirildi22 Kasım 2021 Pazartesi 19:02
  • Hint çiftçilerin "tarım yasası" eylemleri sürecek22 Kasım 2021 Pazartesi 16:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti