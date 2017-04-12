Çin’de 1 ton mamut dişi ele geçirildi

Çin’in kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinde Rusya'dan kaçak getirilen 1 ton mamut dişi bulundu.

"China Daily"nin haberine göre, gümrük yetkilileri, Rusya’dan Çin’e soya fasulyesi taşıdığı beyan edilen 6 tırdan birinin ağırlığının diğerlerinden farklı olması nedeniyle araçları kontrol etti.

Son yılların en büyük kaçakçılık olaylarından birinin ortaya çıkarıldığı kontrollerde tırlardan birindeki gizli bölmelerde 1 ton mamut dişi, 73 kilogram gergedan boynuzu ve 1 ton da yeşim taşı ele geçirildi.

Tırın şoförü ve sahibi gözaltına alındı.

Buzul çağında yaşayan ve soyları tükenen mamutların yaşam alanlarından birinin Rusya'nın Sibirya bölgesi olduğu sanılıyor. Sibirya'daki tundralarda karların erimesiyle mamut iskeletleri ortaya çıkıyor. Mamut dişleri, avcılar tarafından toplanıyor.