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Çin'de 11, Güney Kore'de 45 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

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Çin'de 11, Güney Kore'de 45 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Çin'de 11, Güney Kore'de 45 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 11, Güney Kore'de 45 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte hepsi yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen toplam Kovid-19 vakası sayısı 83 bin 57 olarak kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okulların kademeli olarak açıldığı ve ekonominin büyük oranda eski düzenine döndüğü Çin'de bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 361 kişi de iyileşti.

Ülkede, biri şüpheli 62 aktif vaka bulunuyor.

GÜNEY KORE'DE VAKA SAYISI 11 BİN 947'YE YÜKSELDİ

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 45 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 947 yükseldiği belirtilirken, ülkede 276 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede Kovid-19'a yakalanan 10 bin 654 kişi iyileşirken, 1017 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.

Ülke genelindeki sosyal mesafe uygulamasının 6 Mayıs'ta gevşetildiği Güney Kore'de, artan yeni Kovid-19 vakalarının ardından başkent Seul ve çevre bölgelerinde virüse karşı önlemler artırıldı.

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