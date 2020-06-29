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Çin’de 12, Güney Kore’de 42 yeni Kovid-19 vakası görüldü

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Çin’de 12, Güney Kore’de 42 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Çin’de 12, Güney Kore’de 42 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 5’i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 12 vaka saptandı.

Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm görülmezken, toplam vaka sayısı 83 bin 512’ye çıktı. Çin’de bugüne kadar 4 bin 634 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Başkent Pekin’de 11 Haziran’da Şinfadi toptan gıda pazarıyla bağlantılı Kovid-19 vakalarının aniden yükselmesi sonrası salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilmiş, spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler geçici süreyle durdurulmuştu.

Şinfadi toptan gıda pazarı kapatılıp tüm çalışanlara test yapılmış ve pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesi karantinaya alınmıştı.

Kentte yeni açılan güzellik salonları ve berberlerde yapılan testlerde yeni vakaya rastlanmaması salgının kontrol altına alındığının işareti olarak değerlendiriliyor.

Anşin bölgesinde sokağa çıkma yasağı

Bu arada BBC’nin haberine göre, Pekin’in komşusu Hıbey eyaletinin Anşin bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yetkililer, Anşin’in “tamamen kapatıldığını ve kontrol altına alındığını” açıkladı.

Söz konusu sokağa çıkma yasağı yaklaşık 400 bin kişiyi etkiledi.

Yalnızca çalışması zorunlu olan kişilerin sokağa çıkabildiği Anşin’de, her evden bir kişinin günde bir kere dışarı çıkarak evin ihtiyaçlarını karşılamasına izin veriliyor.

Pekin’in 150 kilometre güneyindeki Anşin’de, son iki haftada 18 Kovid-19 vakası kaydedildi.

Güney Kore’de 42 yeni vaka

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte en az 12’si yurt dışı kaynaklı 42 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü, yeni can kaybının ise bulunmadığı bildirildi.

Yerel kaynaklı yeni vakaların çoğu başkent Seul ve çevresindeki kentleri kapsayan geniş alanda görüldü.

Bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenlerle bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

Toplam vaka sayısının 12 bin 757’ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 282 kişi yaşamını yitirdi.

Bu arada Güney Kore Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, ülkedeki vaka sayılarının artmayı sürdürmesi durumunda hükümetin daha güçlü sosyal mesafe önlemleri alacağını söyledi.

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