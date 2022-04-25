Çin'de 20 bin 261 koronavirüs vakası daha tespit edildi

Çin ana karasında son 24 saatte 20 bin 261, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 429 COVID-19 vakası görüldü.

Çin ana karasında son 24 saatte 20 bin 261, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 429 COVID-19 vakası görüldü.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 680, hastalık belirtisi göstermeyen 17 bin 581 vaka saptanırken, yurt dışı kaynaklı 67 vaka kayıtlara geçti.

Şanghay'da ağır hasta ve can kaybı sayısı artıyor

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 472, göstermeyen 16 bin 983 vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 51 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'deki vakalar kapanma endişesi yarattı

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği COVID-19 salgını, kapanma tedbirleri ve şehir içi hareket kısıtlamalarına rağmen kontrol altına alınamıyor.

Kentte hafta sonunda ağır hasta ve can kaybı sayısındaki artış dikkat çekti. Cumartesi günü 160 olan ağır hasta sayısı pazar günü 196'ya, can kaybı sayısı ise 39'dan 51'e çıktı.

Omicron vakalarının tetiklediği salgında, 1 Mart'tan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 138'e yükseldi. Ölenlerin büyük bölümünün yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kişiler olduğu açıklandı.

Pekin'in bir kısmında yeni koronavirüs kısıtlamaları devreye alındı

Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli" kapanmaya, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uygulanmaya devam edilmişti.

Sağlık yetkilileri, kenti yüksek, orta ve düşük risk bölgelerine ayırarak son 14 günde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarını kaldırılacağını açıklasa da şehir içi hareket kısıtlamaları 26 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 203 bin 334 vaka tespit edildi, 4 bin 776 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde COVID-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 19'u yurt dışı kaynaklı 429 COVID-19 vakası tespit edildi, 13 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs salgını

Kentte günlük vaka sayısı 9 gündür 1000'in altında seyrediyor.

Salgın dalgasında yılbaşından bu yana 1 milyon 180 binden fazla vaka görülürken, 9 bin 36 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 201 bin 860 vaka görülürken, 9 bin 249 kişi öldü.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in COVID-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

COVID-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

Çin'de 1254 yeni koronavirüs vakası görüldü

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, COVID-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.