  • BIST 87.996
  • Altın 341,842
  • Dolar 6,5678
  • Euro 7,2440
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Çin'de 20 eyalette son 4 haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi

» »
Çin'de 20 eyalette son 4 haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi
Çin'de 20 eyalette son 4 haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de, ana karaya bağlı 31 eyaletin 20'sinde son 4 haftada yurt içi kaynaklı yeni vaka görülmediği bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Çin'de, ana karaya bağlı 31 eyaletin 20'sinde son 4 haftada yurt içi kaynaklı yeni vaka görülmedi.

Ayrıca 6 eyalette de son 2 hafta yurt içi kaynaklı yeni vaka tespit edilmedi.

Komisyon Sözcüsü Mi Feng, yerel yönetimlerden, salgın önleme ve kontrol tedbirlerini sürdürmelerini ve yurt dışı kaynaklı vakaların artışına karşı ihtiyatlı olarak yeni bir yurt içi salgının ortaya çıkmasını önlemelerini istedi.

Çin'de son 24 saatte 31 yeni vaka tespit edilirken, bunlardan yalnızca Gansu eyaletinde görülen bir vaka yurt içi kaynaklıydı. Diğer vakaların tümü, yurt dışından gelen ve virüsü orada kapmış kişilerdi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 hastası 4 kişi hayatını kaybetti, 322 kişi iyileşerek hastanelerden taburcu edildi.

Böylece Çin'de salgının başından bu yana vaka sayısı 81 bin 470'e, can kaybı sayısı ise 3 bin 304'e ulaştı. 75 bin 770 hasta ise iyileşti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve tüm dünyaya yayılmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs salgınında Avrupa’da son gelişmeler27 Mart 2020 Cuma 13:48
  • Çin Devlet Başkanı Şi'den Covid-19'a karşı uluslararası seferberlik çağrısı27 Mart 2020 Cuma 12:51
  • Karadeniz’de Rus Su-27 savaş uçağı düştü25 Mart 2020 Çarşamba 23:29
  • Rusya'da karantina ihlaline 7 yıla kadar hapis25 Mart 2020 Çarşamba 18:29
  • Hindistan'da yoksullar: Koronavirüsten önce açlıktan ölebiliriz25 Mart 2020 Çarşamba 16:06
  • Çin’de yerel kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi25 Mart 2020 Çarşamba 12:51
  • Filipinler'de Komünist Gerillalar Bm'nin Çağrısı Üzerine Ateşkes Kararı Aldı25 Mart 2020 Çarşamba 11:56
  • Fareden insana geçen hantavirüs nedeniyle Çin'de 1 kişi hayatını kaybetti, sosyal medya karıştı24 Mart 2020 Salı 22:47
  • Çin'in Hubey bölgesinde koronavirüs karantinası sona eriyor24 Mart 2020 Salı 16:54
  • Tayland koronavirüs nedeniyle OHAL ilan ediyor24 Mart 2020 Salı 13:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti