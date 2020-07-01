  • BIST 115.867
  • Altın 394,032
  • Dolar 6,8496
  • Euro 7,6889
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır?

Çin'de 3, Güney Kore'de 51 Yeni Kovid-19 Vakası Görüldü

» »
Çin'de 3, Güney Kore'de 51 Yeni Kovid-19 Vakası Görüldü
Çin'de 3, Güney Kore'de 51 Yeni Kovid-19 Vakası Görüldü

 Son 24 saatte Asya ülkelerinden Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. 

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 3 vaka saptandı.

Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmazken, toplam vaka sayısı 83 bin 534'e çıktı. Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Başkent Pekin'de 11 Haziran'da Şinfadi toptan gıda pazarıyla bağlantılı Kovid-19 vakalarının aniden yükselmesi sonrası salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilmiş, spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler geçici süreyle durdurulmuştu.

Şinfadi toptan gıda pazarı kapatılıp tüm çalışanlara test yapılmış ve pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesi karantinaya alınmıştı.

Kentte yeni açılan güzellik salonları ve berberlerde yapılan testlerde yeni vakaya rastlanmaması salgının kontrol altına alındığının işareti olarak değerlendiriliyor.

Diğer yandan, Çin'de Kovid-19 salgınıyla mücadele için faaliyetlerine ara verilen restoranların işleri Kovid-19 öncesi döneme oranla düştü. Restoran çalışanları, müşterilerinin hala dışarıda yemek yemekten çekindiğini belirtiyor.

Ayrıca ABD, Brezilya gibi ülkelerin de Kovid-19'dan etkilenmeleri dolayısıyla Çin'in bu ülkelerdeki pazarlara yönelik ihracatının düşmesi de ülke ekonomisini olumsuz etkiledi.

 GÜNEY KORE’DE 51 YENİ VAKA

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 51 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Ülkede, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yeni can kaybı kaydedilmedi.

Yerel kaynaklı yeni vakaların çoğu başkent Seul ve çevresindeki kentleri kapsayan geniş alanda görüldü.

Bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenlerle bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

Toplam vaka sayısının 12 bin 850'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 282 kişi yaşamını yitirdi.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneş yanığı acısı nasıl geçer?30 Haziran 2020 Salı 20:30
  • Türkiye'de Coronavirüs: 16 kişi hayatını kaybetti 1293 yeni tanı kondu30 Haziran 2020 Salı 20:05
  • Baz istasyonları kanser yapar mı?30 Haziran 2020 Salı 20:03
  • Melbourne’de Kovid-19 Salgınına Karşı Tedbirler Sıkılaştırıldı30 Haziran 2020 Salı 13:00
  • Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 650 Bine Yaklaştı30 Haziran 2020 Salı 12:45
  • Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü tespit edildi30 Haziran 2020 Salı 12:14
  • Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 421 bini geçti30 Haziran 2020 Salı 11:52
  • Çin'de 19, Güney Kore'de 43 Yeni Kovid-19 Vakası Görüldü30 Haziran 2020 Salı 10:45
  • Dünyada Kovid-1930 Haziran 2020 Salı 10:20
  • DSÖ'den “Koronavirüs salgınında en kötüsü henüz gelmedi” uyarısı30 Haziran 2020 Salı 09:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti