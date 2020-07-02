  • BIST 116.425
  • Altın 390,365
  • Dolar 6,8493
  • Euro 7,7254
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAOxford tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısının insanlı denemeleri başarılı oldu

Çin'de 3, Güney Kore'de 54 Yeni Kovid-19 Vakası Görüldü

» »
Çin'de 3, Güney Kore'de 54 Yeni Kovid-19 Vakası Görüldü
Çin'de 3, Güney Kore'de 54 Yeni Kovid-19 Vakası Görüldü

 Fransa'nın Harekata katkılarını askıya alma kararına ilişkin yaptığı açıklamada bulunan NATO yetkilisi, ittifakın misyon ve operasyonlara katılımının ulusal bir karar olduğuna dikkati çekti. 

NATO yetkilisi, "NATO Deniz Muhafızı Harekatı denizde durumsal farkındalık, terörle mücadele ve kapasite inşası olan üç temel görevini yerine getirmeye devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Fransa'nın "Türk donanmasının bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddialarına ilişkin NATO askeri yetkilileri tarafından bir rapor hazırlandığını kaydeden NATO yetkilisi, "Bu gizli bir rapordur ve NATO Askeri Komitesinde müttefikler arasında ele alınacaktır." bilgisini paylaştı.

FRANSA'NIN ASKIYA ALMA KARARI

Fransız L'Opinion gazetesinin haberine göre, Fransa'nın NATO Daimi Temsilcisi Muriel Domenach, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e mektup göndererek ülkesinin NATO Deniz Muhafızı Harekatı'na verdiği katkıyı askıyı aldığını bildirdi.

Domenach, Fransa'nın, operasyona katılan gemilerin davranış kurallarının ve Deniz Muhafızı Harekatı'yla Avrupa Birliği'nin (AB) İrini Operasyonu arasında iş birliği şartlarının açıklığa kavuşturulmasını beklediğini ifade etti.

Bu kararın "Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddiasının ardından alındığı belirtildi.

FRANSA'NIN İDDİALARI

Fransız yetkililer, geçen haftalarda Türk donanmasının, NATO misyonu yürüten Fransız gemisini taciz ettiği yönünde iddialar ortaya atmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu görülmektedir. Bilakis başlangıçtan itibaren dostane, yapıcı, iş birliğine açık, destekleyici bir tutum içinde olan Türk Deniz Kuvvetleri unsurları, söz konusu gemiye Fransızların talepleri üzerine yakıt ikmali dahi sağlamıştır. Konuya dair hazırlanan ve Türkiye'nin haklılığını kanıtlayan bilgi ve belgeler müttefikler ve NATO karargahındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldı." açıklamasında bulunmuştu.

Genel Sekreter Stoltenberg ise söz konusu iddiaya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "İddialar, iki NATO üyesini ilgilendiriyor. Söz konusu iki NATO üyesinin olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin çok farklı görüşleri bulunuyor. Bu nedenle NATO askeri yetkilileri, olayın detaylarını netleştirmek için çalışma yürütüyor." diye konuşmuştu.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyonu geçti02 Temmuz 2020 Perşembe 09:25
  • Kovid-19'dan Son 24 Saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 Kişi Öldü02 Temmuz 2020 Perşembe 09:22
  • Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni domuz gribi vakalarıyla ilgili açıklama02 Temmuz 2020 Perşembe 09:04
  • Covid-19 aşı adayının birinci aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç alındıCovid-19 aşı adayının birinci aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç alındı02 Temmuz 2020 Perşembe 08:52
  • Katar Sağlık Bakanlığından ‘Kovid-19 salgınında zirve noktasını geçtik’ açıklaması02 Temmuz 2020 Perşembe 08:46
  • Yaz sıcağında tüketilmemesi gereken içecekler sıralandı01 Temmuz 2020 Çarşamba 22:35
  • Dizdarlı: "İlk ithal vakamızla tanıştık"01 Temmuz 2020 Çarşamba 21:57
  • Havuzlarda enfeksiyondan korunmanın 22 adımı01 Temmuz 2020 Çarşamba 21:31
  • Yapılan araştırmalara göre huzursuz bağırsak sendromu her 5 kadından 1'inin seks hayatını mahvediyor01 Temmuz 2020 Çarşamba 21:00
  • Türklerin en sık yaşadığı cinsel sorunlar ve çözümleri!01 Temmuz 2020 Çarşamba 19:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti