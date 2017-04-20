Çin'de 30 bilişim suçlusu yakalandı

Çin'de yakalanan şüphelilerin, kendilerini güvenlik birimi üyesi gibi tanıtıp kurbanlarını dolandırarak 1 milyon dolar tutarında yasa dışı kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığının internet sitesinde paylaştığı bilgilere göre, 6,4 milyon yüen (yaklaşık 1 milyon dolar) tutarında dolandırıcılık yapan suçluların, kendilerini kurbanlarına güvenlik birimi üyesi gibi tanıttığı ortaya çıktı.

Endonezya'da üslenen 30 suçlunun, Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde yaşayanları hedef aldığı ve onları güvenlik birimlerine ait telefonlarla arayarak şebekenin hesaplarına para transferine yapmaya zorladığı belirlendi.

Çin'de ilgili bakanlığın geçen şubat ayında yaptığı açıklamada 2016 yılında internet ve telefon dolandırıcılığına ilişkin 83 bin davanın çözüldüğü, 7 bin 700 dolandırıcılık çetesinin çökertildiği ve suçluların yaklaşık 190 milyon dolar yasa dışı kazancının ele geçirildiği belirtilmişti.

Diğer yandan Çin polisi, 2016'da Kamboçya, Kenya, Malezya, Laos ve İspanya'nın da aralarında olduğu birçok ülkedeki yerel emniyet birimleriyle iş birliği yaparak Çin vatandaşı 561 bilişim suçu şüphelisini gözaltına alıp ülkesine getirmişti.