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Çin'de 42'si yurt dışı kaynaklı 46 yeni Covid-19 vakası tespit edildi

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Çin'de 42'si yurt dışı kaynaklı 46 yeni Covid-19 vakası tespit edildi
Çin'de 42'si yurt dışı kaynaklı 46 yeni Covid-19 vakası tespit edildi

Covid-19 pandemisinin çıkış noktası olan Çin'de yurt dışı kaynaklı vakalarda artış yaşanıyor.

Sputnik'in aktardığına göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yaptığı açıklamada ülkede 42'si yurt dışından gelen 46 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Komisyon, ayrıca 34 yeni asemptomatik vakanın görüldüğü bilgisini verdi.

Böylelikle Çin anakarasındaki toplam Covid-19 vaka sayısı 81 bin 953'e yükseldi. Açıklamada, son 24 saat içinde herhangi bir ölümün yaşanmadığı kaydedildi. Çin'deki toplam ölü sayısı dün 3 bin 339 olarak kaydedilmişti.

Komisyonun dünkü açıklamasında ayrıca 47 asemptomatik vakanın görüldüğü belirtilmişti.

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