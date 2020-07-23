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Çin’de 6,6 büyüklüğünde deprem

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Çin’de 6,6 büyüklüğünde deprem
Çin’de 6,6 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Nagqu kentine bağlı Nyima ilçesi olduğunu açıkladı.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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