  • BIST 100.216
  • Altın 278,987
  • Dolar 5,7543
  • Euro 6,3808
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Çin'de 67 yaşındaki kadın doğal yolla hamile kaldı, kız bebek dünyaya getirdi

» »
Çin'de iki çocuk annesi 67 yaşındaki bir kadın, bir kız bebek dünyaya getirdi. Soyadının Tian olduğu belirtilen emekli doktorun, ülkede doğum yapan en yaşlı kadın olabileceği tahmin ediliyor.
Çin'de 67 yaşındaki kadın doğal yolla hamile kaldı, kız bebek dünyaya getirdi

Anne ve Tianci (Cennetten gelen hediye) adı verilen bebeğin yoğun bakım ünitesinde tutulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bebeğin 2,56 kilogram olarak dünyaya geldiği açıklandı.

Şandong eyaletindeki Zaozhuang Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastanesi'nin sözcüsü CNN'e sezaryenle doğum yapan kadının doğal yolla hamile kaldığını söyledi.

Sözcü emekli olmadan önce bu hastanede görev yapan Tian'ın hamile kalmak için geleneksel Çin tıbbı bilgilerinden yararlandığını belirtti.

'Yumurtalıkları 40 yaşındaki bir kadının yumurtalıkları gibiydi'

Doğumu gerçekleştiren doktor Liu Wencheng, Çin Devlet Televizyonu CCTV'ye "İleri yaş gebeliği ve bir dizi komplikasyona rağmen bir hayli şanslıydık. Tian'ın yumurtalıkları 40 yaşındaki bir kadının yumurtalıkları gibiydi. Küçülmemişti. Bu da doğal yolla hamile kalmasını açıklıyor" dedi.

Tian ve 68 yaşındaki eşinin iki çocukları daha var ve en büyük torunları 18 yaşında. Tian, çocuklarının hamile kalmasına karşı çıktığını belirterek "Kızım, 'Bu bebeği doğurursa annem bizimle bağlarını tamamen kesecek' bile dedi" diye konuştu.

Çin'de 2016'da tek çocuk politikasından vazgeçilmesinden sonra birçok kadının hamile kalmaya çalıştığı ve kısırlık tedavilerine talebin arttığı söyleniyor.

Devlet denetimindeki China Daily gazetesine göre 2016'da Jilin eyaletinde 64 yaşındaki bir kadın bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

Eylül'de de Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde 73 yaşındaki bir kadın tüp bebek yöntemiyle ikiz kız bebekler doğurmuştu. Erramatti Mangayamma'nın dünyada en ileri yaşta doğum yapan kadın olduğuna inanılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı06 Ekim 2019 Pazar 16:53
  • Annesi ile birlikte kanseri yendi05 Ekim 2019 Cumartesi 10:21
  • 500'den fazla Hollandalı kadın kampanya başlattı: 'Türk kalça kralı tarafından sakat bırakıldık'25 Eylül 2019 Çarşamba 18:51
  • Kadın adaydan öneri: Evde kalmışlık sorunu çok eşlilikle çözülür11 Eylül 2019 Çarşamba 18:49
  • İlk Kıbrıslı Türk kadın pilot Merve Özkıran: Kadınlar, erkeklere göre daha iyi uçuyor05 Eylül 2019 Perşembe 10:40
  • AİHM: Kadına yönelik şiddet ayrımcılık31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:44
  • HAKSEN: 9 ayda 697 kadına şiddet ve 258 kadına darp suçu işlendi28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:34
  • Hadise: Nasıl göründüğümden kime ne?28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:57
  • Eski Porno yıldızı BBC'ye konuştu: Sektör tamamen kadın sömürüsü üzerine kurulu26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:54
  • PornHub’ın ortağı kadınları pornoya zorlamış23 Ağustos 2019 Cuma 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti