  • BIST 119.304
  • Altın 399,350
  • Dolar 6,8582
  • Euro 7,7706
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAPilli: 1 Pozitif vaka daha çıktı...

Çin'de 9, Güney Kore'de 50 yeni Covid-19 vakası görüldü

» »
Çin'de 9, Güney Kore'de 50 yeni Covid-19 vakası görüldü
Çin'de 9, Güney Kore'de 50 yeni Covid-19 vakası görüldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 9 Covid-19 vakasına rastlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 83 bin 581'e çıktı.

Yeni tip Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Covid-19 tespit edilen 78 bin 590 kişi iyileşti.

GÜNEY KORE’DE COVID-19 VAKA SAYISI 13 BİN 293'E YÜKSELDİ

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22'si yurt dışı kaynaklı 50 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 13 bin 293'e çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 12 bin 19 kişi iyileşti.

Son eklenen vakalarla Güney Kore'de yurt dışı kaynaklı toplam Covid-19 vaka sayısı 1768'e ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle, virüse bağlı toplam can kaybı 287'ye yükseldi.

Yerel kaynaklı 28 yeni vakadan 15'i başkent Seul'e 330 kilometre uzaklıktaki Gwangju şehrinde görüldü.

Eğitim Bakanlığı, hafta başında, bir ilkokul öğrencisinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine Gwangju'un Buk Ward bölgesinde, üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri hariç tüm sınıflar için okulların 1 hafta kapalı olacağını açıklamıştı.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sırbistan'da Hükümetin Covid-19 Önlemlerini Protesto Eden Binlerce Kişi Polisle Çatıştı09 Temmuz 2020 Perşembe 11:40
  • Kovid-19'dan Son 24 Saatte Brezilya'da 1223, Meksika'da 782, Hindistan'da 487 Kişi Öldü09 Temmuz 2020 Perşembe 10:30
  • Koronavirüs: Hava yoluyla bulaşma nedir, ne anlama geliyor ve neden önemli?09 Temmuz 2020 Perşembe 09:57
  • Gazeteciler, basın toplantısında maskesini çıkaran Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya dava açacak09 Temmuz 2020 Perşembe 09:55
  • Dünya Genelinde Vaka Sayısı 12 Milyonu Aştı09 Temmuz 2020 Perşembe 09:18
  • Dünya genelinde Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyonu geçti09 Temmuz 2020 Perşembe 08:43
  • İsrail'de Covid-19 vaka sayısı 32 bini aştı08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:15
  • Fransa'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 933'e yükseldi08 Temmuz 2020 Çarşamba 13:55
  • Sırbistan'da hükümetin yeni Covid-19 tedbirleri protesto edildi08 Temmuz 2020 Çarşamba 13:35
  • Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 günde 10 bin 134 kişide Covid-19 tespit edildi08 Temmuz 2020 Çarşamba 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti