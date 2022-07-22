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Çin’de aşırı sıcakların ardından şimdi de kum fırtınası çıktı

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Çin’in özellikle güney kesimleri aşırı sıcaklarla boğuşurken, kuzeybatı kesimindeki Qinghai eyaletinde kum fırtınası çıktı.
Çin’de aşırı sıcakların ardından şimdi de kum fırtınası çıktı

Aşırı sıcaklar Avrupa’nın ardından Çin’i de vurdu. Çin'in tamamında önümüzdeki 10 gün içinde sıcak hava dalgalarının etkisinin hissedilmesi beklenirken bazı şehirler için bugün en yüksek seviyede uyarılar yapıldı.

Bir yanda aşırı sıcaklar yaşanırken, Çin'in kuzeybatı kesimindeki Qinghai eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Gallery: Thick Sand Takes Qinghai Lake by Storm - Caixin Global

Çin’in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar kum fırtınasına yol açtı. Fırtına nedeniyle Haixi, Tibet ve Moğol kentlerinde her yer toz bulutuyla kaplanırken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yetkililer, rüzgarın hızının saatte 53 kilometreye ulaştığını bildirirken, görüş mesafesinin 181 metreye kadar düştüğünü ve bazı bölgelerin karanlığa gömüldüğünü belirtti.

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