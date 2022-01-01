Çin'de azalan nüfusa karşı bebek yapan çiftlere kredili teşvik

Azalan nüfus sorununu çözmeye çalışan Çin, mali teşviklerle çözüm arıyor. Bunun için üç çocuğa izin veren yasa değişikliğini yaz aylarında kabul eden Çin, son dönemde yerel yönetimlere yetki vererek soruna kendi imkanları doğrultusunda çözüm geliştirmelerini bekliyor.

Ülkenin kuzeydoğusu bu demografi sorununun en çok hissedildiği bölgelerin başında geliyor. Bu bölgede yer alan Jilin, Liaoning ve Heilongjiang gibi vilayetlerde çiftler evlenmeyi ve aile kurmayı erteliyor. Bölgede nüfus oranı 2010'a kıyasla yüzde 10,3 geriledi.

Yüzde 12,7 oranında azalan nüfusu arttırmak için hareket geçen Jilin vilayeti evli çiftlere çocuk sahibi olmaları halinde 200 bin yuan (yaklaşık 31 bin dolar) kredi verileceğini açıkladı.

Mali teşvikler kapsamında iki ya da üç çocuk sahibi çiftlerin küçük şirket kurmaları halinde bazı muafiyetlerden ve katma değer vergisinden muaf tutulacağı da belirtildi.

Yerel makamlar ayrıca doğumda annelik iznini 98 günden 180 güne ve erkekler için bakım iznini de 15 günden 25 güne çıkaracaklarını duyurdu. Ülke genelinde doğum izinlerini artırma yönüne bir eğilim var.