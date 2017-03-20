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Çin'de batık gemilerden hazine çıktı

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Çin'de batık gemilerden hazine çıktı
Çin'de yaklaşık 400 yıl önce nehirde batan gemilerden altın, gümüş ve diğer değerli madenlerden yapılmış 10 bini aşkın eşya çıkarıldı.

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde, Minciang ve Cinciang nehirlerinin kesiştiği noktada yaklaşık 400 yıl önce batan gemilerden altın, gümüş, bronz ve diğer değerli madenlerden yapılmış 10 bini aşkın eşya çıkarıldı.

Şinhua ajansı, Çinli arkeologların nehir yatağında yaptığı kazılar sırasında çıkarılan eşyalar arasında çok sayıda madeni para, kılıç, bıçak, mücevher ve demir mızrağın bulunduğunu duyurdu.

Sıçuan Kültür Varlıkları ve Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Gao Dalun, gemilerden çıkarılan eşyalar üzerindeki kabartmaların açıkça seçilebildiğini ve işçiliğinin kusursuz olduğunu söyledi.

Eyalet başkenti Çıngdu'nun 50 kilometre güneyinde, Minciang ve Cinciang nehirlerinin kesiştiği noktada bulunan hazinenin, Ming Hanedanlığı askerlerinin saldırısı sırasında batan isyancı köylü lideri Cang Şiancong'a ait teknelerde taşındığı sanılıyor.

Arkeologların, gelecek ayın sonuna kadar sürdüreceği su altı çalışmalarında daha çok parça bulunması bekleniyor.

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