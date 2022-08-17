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Çin'de bazı fabrikalara 'aşırı sıcak' molası

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60 yılın en kötü sıcak hava dalgasıyla mücadele eden Çin'de bazı fabrikalar elektrik tasarrufu için üretime ara verdi
Çin'de bazı fabrikalara 'aşırı sıcak' molası

Çin'de 60 yılın en kötü sıcak hava dalgasıyla mücadele etmesi, ülkedeki ekonomik sıkıntıları da artırıyor.

Yetkililer bazı büyük şehirlerde fabrikaların üretimi geçici olarak durdurmasını talep etti.

80 milyondan fazla kişinin yaşadığı ve önemli sanayi bölgelerinden biri olan Siçuan'da yetkililer halkın elektrik kullanımına öncelik vermek için üretimin Cumartesi gününe kadar durdurulacağını açıkladı. Siçuan eyaletinde Apple'ın tedarikçisi Foxconn ve Intel gibi dünyanın en büyük elektronik şirketleri bulunuyor.

Ülkedeki diğer bazı bölgelerde de elektrik tüketiminde klima kullanımının önceliklendirileceği duyuruldu.

Bu gelişme, iklim değişikliğinin ülkenin ekonomisindeki zorlukları daha da artırdığını gösteriyor. Yetkililer Koronavirüs pandemisinin ticarete ve gündelik yaşama darbe vurması nedeniyle bu yılki büyüme hedefi olan yüzde 5,5'a ulaşılamayabileceği uyarısı yapıyor.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Jin Şiandong, dün yaptığı açıklamada sıcak hava dalgası ve kuraklık nedeniyle hidrolik güç üretiminin azaldığını, ülkenin elektrik üretimi için kömür kaynaklarını daha fazla kullanacağını açıkladı.

İklim değişikliğindeki kötüleşme nedeniyle yaşanan sıcak hava dalgasının daha yaygın hale gelmesi bekleniyor. Hafta sonu Siçuan'da sıcaklık 44 derece ile rekor seviyeye yükselmişti.

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