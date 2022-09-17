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Çin’de bir gökdelende çıkan yangın büyük panik yarattı

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Çin'de büyük bir şehrin merkezindeki bir gökdelende çıkan yangın görenleri korkuttu.
Çin’de bir gökdelende çıkan yangın büyük panik yarattı

Çin’in Changsha şehrindeki bir gökdelende çıkan yangında, binanın alevler ve dumanla kaplandığını görüldü. Etraftaki birçok kişi telefonlardan yayın yaparak yangını sosyal medyada duyurdu.

Daily Star’ın haberine göre, sosyal medyada yayınlanan videolar, devasa kulenin birçok katından yükselen dumanla birlikte 200 metrelik binanın kömürleşmiş dışını gösteriyor.

CAN KAYBI AÇIKLANMADI

Çin Merkez Televizyonu, yaptığı yayında, “Binadan kalın dumanlar çıkıyor ve birkaç düzine kat vahşice yanıyor.”

“İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek ve olay yerinde kurtarma çalışmaları yapmak için çalışmalara başladı” dedi.

Çin devletine bağlı People’s Daily uygulamasına göre yangın söndürüldü, ancak eğer varsa, ölü sayısı henüz bilinmiyor ve ofisleri binada bulunan China Telecom’a göre de çalışanlar yangından önce tahliye edildi.

Changsha, Çin’in merkezindeki Hunan eyaletinin büyük bir şehri ve başkentidir ve yaklaşık 10 milyonluk bir nüfusa sahiptir.

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