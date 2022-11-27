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Çin’de bir ilk: Şangay’da büyük protesto, devlet başkanına karşı slogan attılar

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Son dönemde "sıfır Covid-19" politikası sebebiyle kısıtlama ve yasakların yoğun olduğu Çin'in en büyük şehri Şangay'da bir ilk yaşandı.
Çin’de bir ilk: Şangay’da büyük protesto, devlet başkanına karşı slogan attılar

Çin’de hükümetin baskıcı kararlarından sıkılan halk bir ile imza attı… Ülkenin en büyük şehri ve finansal başkenti Şangay’da binlerce halk hükümet karşıtı bir eylem düzenledi. Binlerce insanın katıldığı etkinlikte devlet başkanı Şi Cinping’e karşı sloganlar atıldı.

Twitter’da paylaşılan videolarda, “Komünist Partisi’ne hayır, Şi Cinping’e hayır” sloganları atıldı. Son dönemde ülkede uygulanan “sıfır Covid-19” politikası sebebiyle uygulanan yasaklar dolayısıyla halkın isyan ettiği belirtildi. Covid-19 yasaklarının en sıkı uygulandığı ve Uygur halkının da yaşadığı Şincan bölgesinde hafta içinde meydana gelen yangında 10 kişinin ölmesinin de protestoları alevlendirdiği aktarıldı.

Urumçi’de yaşamını yitirenler için Şangay’da anma töreni gerçekleşti.

Son 10 yılda bu kadar büyük çaplı bir eylemin gerçekleşmediğini aktaran Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild, polisin bazı göstericileri gözaltına aldığını da duyurdu. Bild gazetesi ayrıca son yıllarda Çin halkından Uygur halkına destek bağlamında bir eylem düzenlenmediğinin de altını çizdi.

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