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Çin’de bulaşıcı hastalıklar 1578 kişiyi öldürdü

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Çin’de şubat ayı içerisinde bulaşıcı hastalıklar yüzünden bin 578 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Çin’de bulaşıcı hastalıklar 1578 kişiyi öldürdü

Çin’de şubat ayı içerisinde bulaşıcı hastalıklar yüzünden bin 578 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 2019 yılının şubat ayında bulaşıcı hastalıklar sebebiyle bin 578 kişinin öldüğünü açıkladı. Felaket önleme ve kontrol merkezinin geçen ayki verilerine göre, 715 bin 176 vaka arasından bin 500’den fazlasının hayatını kaybettiği aktarıldı.

B SINIFI BULAŞICI HASTALIKLARDAN BİN 486 KİŞİ ÖLDÜ

Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede hayatını kaybedenler içerisinde kolera ve veba gibi A sınıfı bulaşıcı hastalıkların görülmediğini belirtirken, B sınıfı bulaşıcı hastalıklar kategorisinde 243 bin 83 vakadan bin 486’sının ölümle sonuçlandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 95’i B sınıfı kategori içerisinde yer alan viral hepatit, tüberküloz, frengi, dizanteri gibi hastalıklardan hayatını kaybetti. C sınıfı bulaşıcı hastalıklar kategorisinde yer alan grip, ishal gibi hastalıklardan ise 92 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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