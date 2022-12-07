Çin’de büyük değişim: Covid’le yaşamayı öğrenecekler

Dünyanın ikinci en büyük ekonomisine sahip Çin, corona virüsü önlemlerini esneterek ülkeyi sarsan ve kitlesel gösterilere neden olan katı Covid politikasında büyük değişikliklere gitti.

Katı corona virüsü kısıtlamalarının gevşetilmesiyle, hafif belirtilere sahip veya hiç belirtisi olmayan hastaların evde karantinaya alınmalarına izin verilmesi ve ülke içinde seyahat edenlerin test yapma zorunluluklarının kaldırılması, Pekin yönetiminin 1,4 milyar nüfuslu Çin’i salgınla beraber yaşamaya hazırladığına dair en büyük işaret olarak görülüyor.

Çin’in sınırları büyük ölçüde kapalı kalmaya devam etse bile, vatandaşlar bu değişimle beraber Çin’in yavaş yavaş yeniden açılmasını bekliyorlar. Ekonomik büyümeyi destekleyecek ve Çin’in ekonomisiyle para birimini tekrar canlandırabilecek bu değişimi analistler de olumlu karşıladı.

Pinpoint Asset Management şirketinin baş ekonomisti Zhiwei Zhang, “Bu değişim, ileriye dönük büyük bir adım. Çin’in en geç 2023’ün ortasında sınırlarını tamamen açmasını bekliyorum” dedi.

ÖFKELİ HALK SOKAĞA DÖKÜLMÜŞTÜ

Çin’de sınırların kapatılması ve sık tekrarlanan tecrit uygulamaları da dahil olmak üzere bazı katı önlemlerin uygulandığı ‘Sıfır Covid’ politikası üç yıl sürdü.

Ülkenin ekonomisini olumsuz etkileyen katı politikaya tepkilerin büyümesiyle, Devlet Başkanı Şi Cinping’in göreve geldiği 2012 yılından bu yana en büyük gösteriler geçen ay gerçekleşmişti.