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Çin’de Covid krizi büyüyor… 20 günde 250 milyon vaka

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Sıfır Covid uygulamasıyla halkın sert tepkilerini toplayan Çin, bir süredir katı önlemleri rafa kaldırmıştı. Ancak ülkede yeniden Covid vakalarında yaşanan patlama endişe yarattı.
Çin’de Covid krizi büyüyor… 20 günde 250 milyon vaka

2019’un sonunda Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan corona virüsü, aşılar ve toplum bağışıklığıyla kısmen kontrol altına alınmış olsa da salgının etkileri hâlâ tüm dünyada devam ediyor. Özellikle de virüsün merkezi olarak görülen Çin’de…

Salgın ortaya çıktığından beri sık sık tartışmaların merkezinde yer alan Çin, aldığı Covid önlemleriyle de dünya basınında geniş yer almıştı. Sıfır Covid uygulamasıyla halkından ciddi tepki toplayan ülke, şimdi de bu uygulamayı kaldırdıktan hemen sonra yaşanan Covid vakalarındaki patlamayla gündemde.

Neredeyse üç yıldır hastalığı kontrol altına alan sıkı “sıfır covid” uygulamalarının kaldırılmasıyla, aralık ayının ilk 20 gününde yaklaşık 250 milyon kişiye; yani nüfusun yüzde 18’ine Covid-19 bulaştığı tahmin ediliyor.

Yalnızca salı günü enfekte olan 37 milyon kişi (nüfusun yüzde 2,6’sı) dahil olmak üzere tahminler, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkan Yardımcısı Sun Yang tarafından çarşamba günü düzenlenen bir sağlık toplantısında ortaya çıktı. Toplantı hakkında bilgi veren kaynaklar, Sun’ın ülkedeki Covid yayılma hızının hâlâ artışta olduğunu, Pekin ve Siçuan’daki nüfusun yarısından fazlasının zaten enfekte olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

Sun’ın kapalı bir toplantıda sağladığı rakamların, aynı dönemde 62.592 Covid vakası bildiren Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından açıklanan verilerle çelişmesi ise dikkat çekti.

250 milyon vakaya ilişkin tahminler, Pekin’in hastalık kaynaklı ölümleri nasıl açıkladığı konusundaki şüpheleri artırıyor. Ülke, 1 Aralık’tan bu yana resmi olarak yalnızca sekiz ölüm bildirdi. Bununla birlikte, Çin’in başkentindeki krematoryumlar, artan ölümlerle başa çıkmakta zorlanıyor ve hastanelerde cesetlerin biriktiğine dair haberler Financial Times, Bloomberg gibi yayınlarda yer alıyor.

Bloomberg, Çin'de oluşan yeni “Covid tsunamisinin” yeni ve daha tehlikeli bir varyanta evrilebileceğini ve böyle bir durumun ise bütün dünyayı etkisi altına alabileceğini belirtiyor.

Ülkede sıfır Covid uygulamasının kaldırılmasıyla beraber hastalık nedeniyle 1 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği de tahmin ediliyor.

ABD merkezli Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün (IHME) tahminlerine göre de, 1,4 milyar nüfuslu Çin'in Covid’le mücadelede katı kısıtlamaları aniden kaldırması ülkede bir milyondan fazla insanın ölümüne neden olabilir. IHME Direktörü Christopher Murray de o döneme kadar Çin nüfusunun yaklaşık üçte birinin enfekte olacağını söyledi.

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