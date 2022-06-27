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Çin’de ‘Covid önlemleri 5 yıl daha sürecek’ açıklaması panik yarattı

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Birçok ülke corona virüsü önlemlerini kaldırırken “Sıfır Covid” politikasını sürdüren Çin’de katı önlemlerin ne kadar daha süreceği sorusu tartışma yaratıyor.
Çin’de ‘Covid önlemleri 5 yıl daha sürecek’ açıklaması panik yarattı

Çin'de yetkililerin “Sıfır Covid” politikasının 5 yıl daha yürürlükte kalacağı yönündeki açıklamaları tartışmaya yol açtı. Çin Komünist Partisi'nin başkent Pekin'deki üst düzey yetkililerinden Cai Qi, bugün yayınladığı genelgede “Gelecek 5 yılda Pekin, salgının engellenmesi ve kontrolü için normalleşme sürecini uygulayacak” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, ülke genelinde kafa karışıklığına ve Covid önlemlerinin uzun süre daha devam edeceği yönünde endişeye yol açtı. Daha sonra haberlerde, “beş yıl” ifadesinin kaldırılması da soru işaretlerine neden oldu.

Sosyal medyada birçok kişi, açıklamaya tepki göstererek “Artık Çin'den kaçma zamanı geldi” yorumu yaptı. Bazı kullanıcılar ise önlemlerin devam etmesini destekledi.

Pandeminin başından bu yana Çin'de uygulanan katı Covid önlemleri salgının etkisini azaltsa da halkın günlük hayatını kısıtladığı için tepkilere yol açıyor. Pekin'de halkın düzenli Covid testi yaptırması ve kente giriş çıkışlarda kısıtlamaya gidilmesi gibi önlemler hâlâ yürürlükte.

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