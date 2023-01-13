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Çin’de Covid patlaması: ‘Vaka sayısı 900 milyona ulaştı’

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Pekin Üniversitesi'ne göre Çin’de Covid vakaları 900 milyona ulaştı. Çin Yeni Yılı’nda vakaların zirve yapması bekleniyor.
Çin’de Covid patlaması: ‘Vaka sayısı 900 milyona ulaştı’

Çin'deki Pekin Üniversitesi'ne göre 11 Ocak itibarıyla ülkede Covid-19 vakaları 900 milyona ulaştı.

BBC’nin haberinde, üniversitenin yürüttüğü araştırmaya göre ülkenin yüzde 64'ünde corona virüsü tespit edildiği belirtildi. Ganksu bölgesinde nüfusun yüzde 91'inin enfekte olduğu düşünülüyor. Yunnan'da bu oran yüzde 84, Çinghay'da ise yüzde 80 olarak hesaplandı.

Çin'in önde gelen epidemiyologlarından (salgın hastalıklar uzmanı) Zeng Guang, vakaların 23 Ocak'taki Çin Yeni Yılı'nda en üst düzeye çıkmasının beklendiğini açıkladı. Çin Hastalık Kontrol Merkezi'nin eski başkanı olan Guang, vaka sayısının 2-3 ay bu düzeyde sürmesinin öngörüldüğünü de ekledi.

Yüz milyonlarca Çinli, pandeminin başından bu yana ilk defa Çin Yeni Yılı'nda memleketlerine gidecek.

Çin 2022 sonlarında sıfır Covid politikasını sonlandırırken günlük Covid istatistiklerini de yayınlamayı bıraktı. Fakat sağlık tesislerinin daha gelişmiş ve erişilebilir olduğu büyük kentlerde hastanelerin doluluk oranları son dönemde arttı.

Sağlık hizmetlerine erişimleri daha az olan kırsal bölgelerdeki yaşlıların bu salgından daha kötü etkilenebileceği düşünülüyor.

MİLYONLARCA İNSAN SEYAHAT EDECEK

Çin'de 21 Ocak'ta başlayan yeni yıl tatili, Covid öncesinde dünyanın en kitlesel tatil seyahatlerine yol açıyordu. Covid önlemleri döneminde seyahatlerin kısıtlanmasından sonra bu yıl ülkede toplam 2 milyar civarı seyahat yapılması bekleniyor.

Pandeminin başından beri yurt dışı seyahatlerini, ülkeye girişte karantina zorunluluğuyla kısıtlayan Çin, pazar günü bu önlemi de kaldırmıştı. Fakat çok sayıda ülke, Çin'de artan vakalar nedeniyle bu ülkeden seyahat edenlere test zorunluluğu getirdi.

Çin ise buna tepki olarak, test zorunluluğu getiren ülkelerden Çin'e gelecek kişilere aynı şartı koydu.

Uluslararası sağlık uzmanları bu yıl Çin'de Covid nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişinin ölebileceği uyarısında bulunuyor.

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