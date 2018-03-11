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Çin'de dengeleri değiştirecek karar! Görev süresi kaldırıldı

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Çin'de dengeleri değiştirecek karar! Görev süresi kaldırıldı
Çin'de devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı için uygulanan 10 yıllık görev süresi sınırının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği teklifi kabul edildi.

Ülkede en üst yasama organı olan Çin Ulusal Halk Kongresi'nde yapılan oylamada kabul edilen anayasa değişikliğiyle, Devlet Başkanı Şi Cinping'in görev süresinin dolacağı 2023'ten sonra da görevine devam edebilmesinin önü açıldı.

Çin, "Devlet başkanlığı için üst sınır olan 2 dönem şartı kaldırılsın" teklifini kabul etti. Sputnik'in haberine göre, Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13. Dönem 1. Yıllık Genel Kurulu'nda yaklaşık 3000 delegenin onayına sunulan teklif 2958 "evet" ve 2 "hayır" oyuyla kabul edildi. 3 delege de çekimser kaldı.

Kararla birlikte Devlet Başkanı Şi Cinping'in süresiz liderliğinin de önü açılmış oldu. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi'nin, "Devlet başkanı ve devlet başkan yardımcılarının 2 dönemden fazla görev yapamayacağına" ilişkin ifadenin anayasadan çıkarılmasına yönelik teklifi, 25 Şubat'ta resmi basın tarafından tüm dünyaya servis edilmişti.

MAO'DAN SONRA İSMİ TÜZÜĞE GEÇİRİLEN İKİNCİ LİDER OLMUŞTU: ÇKP'nin ekim ayında düzenlenen ve tarihi olarak nitelenen 19. Genel Kongre'sinde 2. dönem için yeniden liderlik görevine seçilen Şi, ülkenin kurucu lideri Mao Zedong'un ardından ismi parti tüzüğüne geçirilen ikinci lider olmuştu.

10 YIL GÖREV SÜRESİ DOLDUKTAN SONRA BIRAKIYORDU

Zedong'un ardından mevcut anayasa uyarınca her lider, beşer yıldan 2 dönem olmak üzere 10 yıl devlet başkanlığı yaptıktan sonra görevini devrediyordu.Şi'nin selefi Hu Cintao ve Hu'nun selefi Ciang Zımin, onar yıl görev yaptıktan sonra liderliği bırakmıştı.

Devlet Başkanlığı için 2 dönem sınırlaması, 1970'lerin sonunda başlayan dışa açılımın mimarı Dıng Şiaoping tarafından Mao'nun Kültür Devrimi sonrası toplumda oluşan kargaşayı önlemek amacıyla anayasaya eklenmişti.

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