 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.941
  • Altın 144,733
  • Dolar 3,6737
  • Euro 3,9098
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

Çin'de devlet hastanesinde AIDS skandalı

» »
Çin'de devlet hastanesinde AIDS skandalı
Çin'in doğusunda bir devlet hastanesinde sağlık personelinin kullanılmış beslenme borusunu diğer hastalara da kullandırması üzerine 5 kişiye AIDS bulaştı.

China Daily gazetesinin haberine göre, olay, Cıciang eyaletinin başkenti Hangcou'da bulunan Geleneksel Çin Tıp Fakültesinde meydana geldi.

Yerel Sağlık ve Aile Planlama Komitesi, 26 Ocak'ta alınan bir ihbar üzerine hastaların HIV testinden geçirildiğini, 5 hastanın AIDS'e yakalandığının tespit edildiğini, skandala neden olan hastane görevlisinin emniyet birimlerince gözaltına alındığını açıkladı.

Bu arada Şandong eyaletindeki bir devlet hastanesinde de hatalı uygulama nedeniyle bazı hastalara Hepatit B bulaştığı açıklanmış, hastane başhekimi ve yardımcısının da aralarında bulunduğu 4 yetkili görevden uzaklaştırılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Japonya'nın uzay temizleme misyonu hüsrana uğradı08 Şubat 2017 Çarşamba 08:45
  • Çin’de ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden 64 hasta kaçırıldı07 Şubat 2017 Salı 10:19
  • Honduras'ta trafik kazası: 23 ölü06 Şubat 2017 Pazartesi 12:16
  • Pakistan'da çığ: 14 ölü05 Şubat 2017 Pazar 16:20
  • Tüm dünya bunu konuşuyor...05 Şubat 2017 Pazar 16:03
  • Çin'de en çok ölüm akciğer kanserinden05 Şubat 2017 Pazar 11:18
  • Çin'deki bayram kutlamaları kanlı bitti...05 Şubat 2017 Pazar 10:02
  • Ban Kı-Moon, Güney Kore devlet başkanlığına aday olmayacak01 Şubat 2017 Çarşamba 14:39
  • Myanmar'da 92 bini aşkın Arakanlı Müslüman yerinden edildi31 Ocak 2017 Salı 10:36
  • Turks ve Caıcos Adaları'nda 178 göçmen yakalandı31 Ocak 2017 Salı 09:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti