Çin'de dış ticaret ivme kaybetti

Çin'de ihracat ve ithalat büyümesi, tarihi zirvelere yükselen enflasyon nedeniyle yurt dışından gelen talebin azalması ve Koronavirüs önlemleri ile sıcak hava dalgasının üretimi aksatmasıyla Ağustos'ta beklentilerin oldukça altında kalarak ivme kaybetti.

Hem ithalat hem de ihracatta büyüme dört ayın en yavaş hızında gerçekleşerek Çin ekonomisi için aşağı yönlü riskleri yeniden gündeme getirdi.

Resmi verilere göre ihracat Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ihracatın yüzde 13 artacağı yönündeydi. İhracat Temmuz'da ise yüzde 18 büyüme kaydetmişti.

Çin ekonomisi için ekonomik göstergeler içerisinde 2022'de en iyi performansı ihraç ürünleri göstermişti. Ancak, başlıca merkez bankalarının faizleri artırması, enflasyonun yüksek seyrine devam etmesi ve jeopolitik gerilimlerin yurtdışından gelen talebin zayıflamasına yol açması ihracat için yeni zorluklar oluşturuyor.

İTHALAT ARTIŞI DA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

İhracat büyümesinde görülen yavaşlamanın bu kadar belirgin olmasının bir nedeni kıyaslandığı Temmuz ayında keskin büyüme kaydetmesi olsa da, Koronavirüs vaka sayılarının yeniden artması ve bu nedenle devreye alınan önlemler ve sıcak hava dalgasının ülkenin güneybatısında üretimi aksatması da etkili unsurlar arasında yer aldı.

İthalat ise Temmuz'da kaydettiği yüzde 2,3 artışın ardından Ağustos'ta yalnızca yüzde 0,3 seviyesinde büyüme kaydetti. İthalattaki artış yüzde 1,1 olan analist beklentilerinin altında kaldı.

İthalatın ivme kaybetmesinde yurtiçi talebin zayıflamasının yanı sıra son yılların en ağır sıcak hava dalgalarının görülmesi, gayrimenkul sektöründe süregelen kriz rol oynadı.