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Çin’de doğrudan yabancı yatırımlar arttı

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Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar (FDI), 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artış gösterdi.
Çin’de doğrudan yabancı yatırımlar arttı

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede doğrudan yabancı yatırımlar, ocak-mart döneminde yıllık yüzde 4,9 artışla 408,45 milyar yuana (yaklaşık 59,4 milyar dolar) ulaştı.

Yılın ilk üç ayında ülkede 10 binden fazla yabancı ortak şirket kurulurken şirket sayısı da geçen yıla göre yüzde 25,5 arttı.

Sektörel olarak yüksek teknoloji üreten sanayi kollarındaki yabancı yatırımlar yüzde 18 arttı. Özellikle elektronik ve telekom donanımları üreten sektörlerdeki yüzde 55,7’lik artış dikkati çekti.

YÜZDE 20,2 YÜKSELDİ

Araştırma, geliştirme ve tasarım alanlarındaki yatırımlar yüzde 24,6, ilaç sanayine yapılan yatırımlar ise yüzde 20,2 yükseldi.

İlk üç ayda Fransa’dan gelen yatırımlar yüzde 635,5 artarak en büyük yükselişi gerçekleştirdi. Almanya, İngiltere, Kanada, Japonya, İsviçre ve Güney Kore’den gelen yatırımlar da artış gösterdi.

Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) kapsamındaki ülkelerden gelen yatırımlarda da yüzde 27,8 yükseliş görüldü.

Çin’de doğrudan yabancı yatırımlar 2022’de, önceki yıla göre yüzde 8 artmıştı.

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