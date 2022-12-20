Çin’de düzenlenen Harbin Buz Festivali hazırlıklarında sona yaklaşıldı

Çin'in en soğuk bölgelerinden Heilongjang eyaletinin başkenti Harbin'de 1985 yılından bu yana düzenlenen Buz ve Kar Festivali için hazırlıklar hızla sürüyor.

Bu yıl 35. kez kapılarını açacak ve şubat sonuna kadar açık kalacak festivalde, yine birbirinden ilgi çekici buz heykeller ziyaretçileri karşılayacak.

Çin Ulusal Turizm Yönetimi’nin organizasyonuyla düzenlenen ve bir ay sürecek festivalde geçen yıllarda olduğu gibi kar ve buz heykeller sergilenecek.

Buzlar, havaların ısınmaya başladığı şubat sonu eridiğinden festivalin bitişini de hava durumu belirliyor. Harbin kentinde yıl içine hava sıcaklığı sıfırın altında 35 dereceye kadar düşebiliyor.

Her yıl ülkeye binlerce turist çeken festival boyunca farklı ülkelerden heykeltraşlar festival alanında da kar ve buzdan heykeller yontuyorlar.