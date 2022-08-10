  • BIST 2.785,16
  • Altın 1030.153
  • Dolar 17.9011
  • Euro 18.2863
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Çin'de enflasyon 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

» »
Çin'de enflasyon domuz eti fiyatları öncülüğünde 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Çin'de enflasyon 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Çin'in tüketici enflasyonu, esas olarak artan domuz eti fiyatları nedeniyle Temmuz ayında iki yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, zayıf tüketici talebi genel fiyat baskılarını kontrol altında tuttu.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, tüketici fiyat endeksi geçen ay yüzde 2,7 artarken, domuz eti fiyatları Çarşamba günü yüzde 20.2 arttı. Bloomberg ekonomistler anketinde TÜFE'deki yüzde 2,9 ortalama tahminin altında kaldı.

Bu arada üretici fiyatları enflasyonu, emtia fiyatlarının zayıflamasıyla Haziran'daki yüzde 6,1'den Temmuz'da yüzde 4,2'ye geriledi.

Diğer büyük ekonomilerden farklı olarak, daha sıkı Kovid sınırlama politikaları ve ara sıra ortaya çıkan salgınlar tüketici ve işletme harcamalarını engellediği için Çin'deki tüketici enflasyonu bu yıl nispeten düşük oldu.

Virüs patlamaları, küresel ters rüzgarlar ve devam eden emlak kriziyle birleştiğinde Çin'in ekonomik toparlanmasını kırılgan hale getirdi, fabrika faaliyeti geçen ay beklenmedik bir şekilde daraldı ve varlık satışları düşmeye devam etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Energoatom: Ruslar nükleer santrale mayın döşedi08 Ağustos 2022 Pazartesi 19:23
  • Çin: Tayvan Boğazı’ndaki krizi ABD provoke etti08 Ağustos 2022 Pazartesi 16:38
  • Erdoğan’ın ‘Putin-Zelenskiy görüşmesi’ önerisine Rusya’dan yanıt08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:38
  • Kuzey Kore, Rusya’ya Ukrayna’da savaşması için 100 bin asker önerdi08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:39
  • Hong Kong karantina süresini 1 haftadan 3 güne indirdi08 Ağustos 2022 Pazartesi 08:29
  • Tayvan: Çin’e ait 66 savaş uçağı ve 14 gemi tespit edildi07 Ağustos 2022 Pazar 20:56
  • Çin’de 900 yıllık ahşap köprü yandı07 Ağustos 2022 Pazar 20:45
  • Ukrayna’dan gelen mısır yüklü ‘Polarnet’ gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti07 Ağustos 2022 Pazar 20:33
  • Çin’in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatı 4. gününde07 Ağustos 2022 Pazar 19:06
  • Tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı07 Ağustos 2022 Pazar 14:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti