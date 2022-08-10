Çin'de enflasyon 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Çin'in tüketici enflasyonu, esas olarak artan domuz eti fiyatları nedeniyle Temmuz ayında iki yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, zayıf tüketici talebi genel fiyat baskılarını kontrol altında tuttu.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, tüketici fiyat endeksi geçen ay yüzde 2,7 artarken, domuz eti fiyatları Çarşamba günü yüzde 20.2 arttı. Bloomberg ekonomistler anketinde TÜFE'deki yüzde 2,9 ortalama tahminin altında kaldı.

Bu arada üretici fiyatları enflasyonu, emtia fiyatlarının zayıflamasıyla Haziran'daki yüzde 6,1'den Temmuz'da yüzde 4,2'ye geriledi.

Diğer büyük ekonomilerden farklı olarak, daha sıkı Kovid sınırlama politikaları ve ara sıra ortaya çıkan salgınlar tüketici ve işletme harcamalarını engellediği için Çin'deki tüketici enflasyonu bu yıl nispeten düşük oldu.

Virüs patlamaları, küresel ters rüzgarlar ve devam eden emlak kriziyle birleştiğinde Çin'in ekonomik toparlanmasını kırılgan hale getirdi, fabrika faaliyeti geçen ay beklenmedik bir şekilde daraldı ve varlık satışları düşmeye devam etti.