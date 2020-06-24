Çin’de evlenecek çiftler için veri tabanı: Partnerin şiddet geçmişi aranabilecek

Çin’in Yiwu şehrinde evlenecek kişilerin, partnerinin daha önce şiddet uygulayıp uygulamadığına dair resmi kayıtları kontrol edebileceği pilot uygulama hayata geçiriliyor.

Covid-19 karantinası sırasında artan aile içi şiddet olayları nedeniyle böyle bir uygulamaya geçildiği belirtildi.

Yiwu şehrinin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, 1 Temmuz’da erişime açılacak veri tabanında ülke çapında partnerine şiddet uyguladığı için hüküm giyen, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan ya da bu sebeple tutuklanan kişilerin bilgileri yer alacak. 2017 yılndan itibaren bilgileri içerecek bu veri tabanında arama yapılabilecek.

Uygulamaya dahil olan birimlerden Yiwu Kadınlar Federasyonu’nun başkan yardımcısı Zhou Danying şöyle konuştu: “Taraflar şiddet geçmişini çoğu zaman evlendikten sonra öğreniyor. Böyle bir uygulama sayesinde bunu önceden öğrenip evlilik kararını gözden geçirebilirler.”

Yetkililer uygulamanın kişisel mahremiyetle ilgili doğurabileceği endişeleri de hesaba kattıklarını belirtti. Arama yapacak kişiler kendi kimliklerini ve evlenmeyi düşündükleri kişinin kimliğini bildirmek durumunda. Ayrıca evlilik başvurusu yaptıklarına dair belge de gerekiyor.

Bu veri tabanından edindikleri bilgileri kendi evlilik kararları dışında başka bir amaçla kullananlar için yasal işlem uygulanacak. Her kullanıcı için uygulama yılda iki kere kullanımla sınırlı tutulacak.

Uygulama, bazı şiddet vakalarının bildirilmemesi ya da polisin bu tür olaylarda şikayet oluşturma konusunda çok istekli olmaması nedeniyle sınırlı kalabileceği yönünde eleştiri aldı.