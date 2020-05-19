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“Çin’de geliştirilen ilaçla birlikte aşıya gerek kalmayabilir”

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Çinli bilim insanlarının geliştirdikleri ilacın corona visüs salgınını durdurabilecek düzeyde başarı gösterdiği açıklandı
“Çin’de geliştirilen ilaçla birlikte aşıya gerek kalmayabilir”

Çinli bilim insanlarının geliştirdikleri ilacın corona visüs salgınını durdurabilecek düzeyde başarı gösterdiği açıklandı. Uzmanlar söz konusu ilacın aşının bulunmasına gerek kalmadan salgının önüne geçebileceği iddiasında.

Corona virüsün (COVID-19) ilk görüldüğü ülke olan Çin’densalgın ile mücadele konusunda sevindirici bir haber geldi.

Yahoo News’ta yer alan habere göre, Pekin Üniversitesi’nde yapılan çalışma kapsamında geliştirilen ilaç hastaların iyileşme dönemini kısalttı.

Ancak söz konusu ilacı COVID-19’a karşı kullanılan diğerlerinden ayıran yanı bu ilacın hastalarda corona virüse karşı kısa vadeli bağışıklık kazandırması.

Araştırmayı yapan ekip adına uluslararası haber ajansı AFP’ye konuşan Sunney Xie geliştirilen ilacın hayvanlar üzerinde yapılan testlerden geçer not aldığını açıkladı.

Xie, hayvanlar üzerinde yapılan testlerde ilacın tedavi edici özelliğinin kanıtlandığını belirtti.

Henüz insanlı deney aşamasına geçmeyen ilacın 2020’nin sonlarına doğru kullanıma hazır olacağı belirtiliyor.

Çin halihazırda 5 farklı corona virüs aşı projesinde insanlı deneylere başlamış durumda.

Ancak uzmanlar corona virüs aşısının hazır olması için 12 ila 18 aya ihtiyaç duyulabileceğini belirtiliyor.

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