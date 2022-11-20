Çin’de gökyüzünde ortaya çıkan ve ışık saçan cisim panik yarattı: UFO mu?

Çin'de çekilen bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, UFO tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Çin’de çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler kısa sürede uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Gökyüzünde uçarken arkasında iz bırakan ve ışık saçan cismin UFO olabileceği iddiaları gündeme taşındı.

Önceki gece gizemli nesneyi gökyüzünde görenler şoke oldu. O anlar telefonla görüntülenirken, UFO olabileceği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

UZAYLILARLA MI BAĞLANTILI?

Sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili yüzlerce yorum yazılırken, birçok kişi bunun uzaylılarla bağlantılı olduğu yönünde fikir bildirdi.

Çin’de bir göl üzerinde çekilen görüntülerde kuyruklu, yuvarlak dev bir ışık hüzmesi görülüyor. Dev ve parlak nesnenin büyüdüğü ve arkasında iz bıraktığı da görülüyor.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler bazı insanlarda da korku ve paniğe yol açtı. Bir kişi, “Tamam, biri bana bu gece uyuyabilmem için ne olduğunu söyleyebilir mi?” ifadelerinde bulunurken, bir başka kullanıcı da, “Tanrım! Dünya’nın sonu geliyor olmalı” yazdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerin sahte olduğunu öne sürerken, bazıları da bunun bir doğa olayı olabileceğini öne sürdü.

‘BALİSTİK FÜZE TESTİ OLABİLİR’

Bir kişi ise bunun bir roket olduğunu öne sürerken, “Bu bir roket . Son saniyede birinci aşama ayrımını ve ikinci aşama motor ateşlemesini görebilirsiniz. Yine de bir tür balistik füze testi olabilir.” dedi.

Bir başka kullanıcı ise bunun bir ışık hilesi olduğunu veya hava fişek patlaması sonucu oluşmuş olabileceğini öne sürdü.

İngiliz basını olayı manşetlere taşırken, gökyüzündeki gizemli görüntülerin gerçek nedeni halen bilinmezliğini koruyor…