  • BIST 1.364,290
  • Altın 496,05
  • Dolar 8,5630
  • Euro 10,0900
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKACoronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor

Çin’de haber yapan yabancı muhabirlerin ölümle tehdit edildiği iddia edildi

» »
Çin Yabancı Muhabirler Kulübü (FCCC), Çin’de meydana gelen son selleri haber yapan BBC ve Los Angeles Times çalışanlarının ölüm tehditleri aldıklarını öne sürdü.
Çin’de haber yapan yabancı muhabirlerin ölümle tehdit edildiği iddia edildi

Çin Yabancı Muhabirler Kulübü (FCCC) tarafından yapılan açıklamada, Çin'de meydana gelen son selleri haber yapan çeşitli yabancı medya kuruluşlarından gazetecilerin bölge halkı ve sosyal medya üzerinden taciz edildiği aktarıldı. FCCC, BBC ve Los Angeles Times çalışanlarının ölüm tehditleri aldıklarını öne sürdü.

Yabancı medya kuruluşu çalışanlarına yönelik taciz ve tehditlerin bazı resmi kurumlar tarafından da körüklendiğini aktaran FCCC, iktidardaki Komünist Partisinin Gençlik Birliği’ne bağlı yerel şubesinin sosyal medya takipçilerinden selleri haber yapan bir BBC muhabirinin nerede olduğunu bildirmelerini istediğini ifade etti.

Açıklamada, “Çin’in iktidardaki Komünist Partisine bağlı örgütlerin söylemleri, Çin’deki yabancı gazetecilerin fiziksel güvenliğini doğrudan tehlikeye atıyor ve özgür haberciliği engelliyor” denildi.

BBC tarafından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yabancı gazetecileri tehlikeye atmaya devam eden bu saldırıları durdurmak için Çin hükümeti tarafından derhal harekete geçilmelidir” denildi.

FCCC ayrıca, yabancı medya için çalışan Çin vatandaşlarının da tehdit edildiğini ve çevrimiçi ihanetle suçlandığını açıkladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ, coronanın kökenini araştırmak istedi! Çin kabul etmedi23 Temmuz 2021 Cuma 12:52
  • Japonya İmparatoru Naruhito'dan 'Kovid-19 önlemleri altında olimpiyat düzenlemek kolay değil' mesajı23 Temmuz 2021 Cuma 11:10
  • Hindistan'da son 24 saatte 42 bin 15 COVID-19 vakası belirlendi21 Temmuz 2021 Çarşamba 13:45
  • Çin'de sel felaketi: "Bin yılda bir olur"21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:40
  • Tokyo Olimpiyatları’na akredite kişilerden Covid-19’a yakalananların sayısı 79’a çıktı21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:56
  • Moskova'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde karar alındı17 Temmuz 2021 Cumartesi 13:21
  • Filipinler’de mezuniyet töreni: Öğrencileri robotlar temsil etti17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:52
  • Myanmar'da elektrik şirketinin ofisinde bomba patladı: 7 yaralı17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:22
  • Özbekistan'da camilerde cuma ve bayram namazları kılınmayacak17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:16
  • Japonya'daki heyelandan iki hafta sonra kurtarma çalışmaları sürüyor16 Temmuz 2021 Cuma 10:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti