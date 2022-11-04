Çin'de halkın öfkesi büyüyor: 3 yaşındaki çocuk COVID karantinasında öldü

Karantina bölgesinde bulunan 3 yaşındaki bir çocuğun tedavi için hastaneye gitmesinin engellenmesi üzerine hayatını kaybetmesi bardağı taşıran son damla oldu.

COVID-19 salgının merkezi olarak görülen Çin, son zamanlarda “Sıfır COVID” uygulamasıyla dikkat çekiyor. Sıkı karantina uygulamalarıyla halkın da tepkisini alan ülke bu defa da kısıtlamaların, 3 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden olduğu iddia edilerek karışmış durumda.

Çin’in kuzeybatısında kapanma yaşayan bir yerleşim bölgesinde, şüpheli gaz sızıntısının ardından 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun babası bir sosyal medya gönderisinde yetkililerin, çocuğunun tedavisi için Gansu eyaletinin başkenti Lanzhou’daki yerleşkelerinden ayrılmalarını engellemeye çalıştığını ve bunun da çocuğunun ölümüne neden olduğunu iddia etti.

Öfkeli ve üzgün babanın Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da yaptığı paylaşımlar yüz milyonlarca görüntüleme aldı.

KARANTİNADA ÖLÜMLER ARTTI

Çin’de lider Xi Jinping de dahil olmak üzere Çinli yetkililer, ülkenin sıkı COVID politikalarının insanları ve hayatlarına öncelik verdiği konusunda ısrarcı olsa da sokağa çıkma yasakları sırasında acil tıbbi bakıma erişimin engellenmesiyle çok sayıda ölüm haberi dikkat çekti.

Son olarak ekim ayının başından beri çocuğun yaşadığı Lanzhou’nun büyük bölümü kapanmada. Çocuğun babası, karısının ve çocuğunun salı günü öğle saatlerinde gaz zehirlenmesi belirtileri göstererek hastalandığını söylüyor. Annenin durumu babadan kalp masajı aldıktan sonra düzeliyor, ancak adamın sosyal medyadaki gönderisine göre çocuk komaya giriyor.

Baba, hem ambulansı hem de polisi aramak için çok sayıda girişimde bulunduğunu ancak başaramadığını söylüyor. Ardından, tecrit uygulayan yetkililerden yardım istemeye gittiğini, ancak reddedildiğini ve kendi topluluğundaki yetkililerden yardım istemesi ya da kendisinin ambulans çağırmaya devam etmesi söylendiğini anlatıyor.

10 DAKİKA UZAKLIKTAKİ HASTANEYE GİDEMEDİ

Yetkililerin kendisinden negatif bir COVID testi sonucu göstermesini istediğini, ancak önceki 10 gün içinde yaşadığı bölgede herhangi bir test yapılmadığı için bunu yapamayacağını söylüyor. Sonunda oğlunu bir taksinin yardımıyla hastaneye götüren baba, oğlunu kurtaramıyor.

“Çocuğum daha erken hastaneye götürülseydi kurtulabilirdi” diye yazdı. Hastane, çocuğun evinden sadece 3 kilometre, arabayla 10 dakika uzaklıktaydı.

Baba, sosyal medya paylaşımında, oğlunu hastaneye götürene kadar polisin gelmediğini iddia etti. Ancak yerel polis salı günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, halktan yardım çağrısı aldıktan sonra hemen olay yerine gittiklerini ve 14 dakika sonra çocuk da dahil olmak üzere iki kişinin hastaneye kaldırılmasına yardım ettiklerini söyledi.

KARANTİNAYA TEPKİLER BÜYÜYOR

Perşembe günü, Lanzhou yetkilileri, çocuğun zamanında kurtarılmasını sağlayamayan yetkililer ve çalışma birimleriyle ciddi bir şekilde ilgileneceklerine söz verdiler. Açıklamada, “Bu olaydan acı bir ders aldık… Gelecekte işimizde insanları ve hayatlarını ilk sıraya koyacağız” denildi.

Çocuğun ölümü yerel sakileri öfkelendirdi ve yetkililerden yanıt istemek için sokaklara çıkmalarına neden oldu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bir kadının, tehlikeli maddelere karşı koruyucu giysilerdeki görevliye bağırarak “Liderinizden buraya gelip bugün neler olduğunu anlatmasını isteyin” dediği bir başka kişinin de “Bana özgürlüğümü geri verin” diye bağırdığı görülüyor.