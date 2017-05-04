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Çin'de hava kirliliği tehlikeli boyutlarda

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Çin'de hava kirliliği tehlikeli boyutlarda
Çin'in orta ve kuzey kesiminde hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı.

Çin Ulusal Meteoroloji İdaresi, başkent Pekin'in de aralarında bulunduğu 8 eyaletteki pek çok kentte havadaki zararlı partikül oranını ölçen PM 2,5 değerinin, Dünya Sağlık Örgütünün "sağlıklı" eşik olarak kabul ettiği 25 değerinin 32 kat üzerine çıkarak 800'e ulaştığını açıkladı. PM 2,5 değerinde 150 ve üzeri, "tehlikeli" kabul ediliyor.

Ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde dün geceden itibaren etkili olmaya başlayan kum fırtınasının getirdiği kirli hava dalgası, hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşmasına neden oldu. 21 milyon nüfusa sahip başkentteki bazı bölgelerde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Yetkililer, yarın sabaha kadar süreceği tahmin edilen fırtına ve hava kirliği nedeniyle mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması uyarısı yaptı, maske kullanılması ve fiziksel efor gerektiren etkinliklerden kaçınılması tavsiyesinde bulundu.

İÇ MOĞOLİSTAN'DAN GELEN KUM FIRTINASI

Trafiğe çıkanlara azalan görüş mesafesi nedeniyle dikkatli araç kullanmaları çağrısı yapılırken havalimanlarındaki güvenlik tedbirlerinin de artırıldığı açıklandı.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden gelen kum fırtınası, zararlı partiküllerle birleşerek kirliliğin daha geniş bir alana yayılmasına neden oluyor.

Solunum yoluyla ciğerlere yerleşen havadaki zararlı parçacıklar, kana karışarak solunum yolları enfeksiyonu, kanda pıhtılaşma ve kalp rahatsızlıklarına yol açarken astım ve KOAH gibi hastalıkları olan yaşlılar için ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

HAVA KİRLİLİĞİ, HER YIL 1 MİLYON 600 BİN ÇİNLİNİN CANINI ALIYOR

Yaklaşık 1 milyar 370 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de her yıl 1 milyon 600 bin kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor.

Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'deki büyük şehirlerin çoğu, aynı zamanda dünyanın en kirli kentleri arasında yer alıyor.

Ülkede hava kirliliği alarmı verildiğinde okullar kapatılıyor, trafiğe çıkan otomobil sayısı azalıyor ve halk sokakta maskeyle dolaşıyor.

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