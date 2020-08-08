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Çin’de hıyarcıklı vebadan bir kişi daha yaşamını yitirdi

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Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde kemirgen hayvanlardan geçen hıyarcıklı veba nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti.
Çin’de hıyarcıklı vebadan bir kişi daha yaşamını yitirdi

İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ne bağlı Bayan Nur Kent Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, bölgede bu hafta ikinci kişi hıyarcıklı vebadan öldü. 

Açıklamada, söz konusu kişinin perşembe günü yüksek ateş şikayetiyle kentteki bir hastaneye başvurarak, tedavi altına alındığı ancak vebanın neden olduğu çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Hastanın ölmeden önce temasa geçtiği 7 kişinin tecrit edilerek gerekli testler yapıldığı ve sonuçlarının negatif çıktığı kaydedildi.

Kentte 3 numaralı alarm durumuna geçildiği ve alarm durumunun yıl sonuna kadar süreceği belirtildi.

Bölgede hafta içi hıyarcıklı veba nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti.

"Hıyarcıklı veba (bubonik veba)'' yüksek ateş, üşüme, baş ağrısı, ishal ve bubo adı verilen lenf bezi şişmesiyle kendini gösteriyor.

İnsanlarda genellikle kemirgenlerin taşıdığı pirelerin ısırmasıyla vebanın "hıyarcıklı" türü gelişiyor. Vebanın en yaygın biçimi olan hıyarcıklı veba, erken teşhis edilirse antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

Kara Ölüm olarak da bilinen hıyarcıklı vebanın, Orta Çağ'da Avrupa'da 25 milyon insanın yaşamını yitirmesine neden olduğu biliniyor.

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