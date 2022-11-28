Çin’de hükümetin, Covid protestolarını ‘eskort siteleri’ ile gizlediği ortaya çıktı

Dünyanın en baskıcı rejimlerinden birine sahip olmakla bilinen Çin'de bir süredir uygulanan "sıfır Covid-19" politikasına tepkiler büyürken, Pekin hükümeti ülkedekilerin bilgi almasını engellemek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Çin'de son günlerde başlayan isyan hareketi giderek büyüyor… Ülkede uygulanan “sıfır Covid-19” politikası sebebiyle çok sert kısıtlama ve yasaklar halkı isyan ettirdi. Dün Şangay'da binlerce kişi hükümeti protesto etmek için sokaklara dökülürken, Pekin yönetimi sosyal medyada protesto içeriklerine yönelik ilginç bir sansür yöntemi geliştirdi.

Pekin ve Şanghay’da protestocuların bir araya geldiği “Liangma Nehri” ve “Urumçi Caddesi” gibi yer isimlerinin sansürlendiği açıklandı. Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da da, eylem görüntülerinin kaldırıldığı aktarıldı.

Çin halkı, ülkesinde olan bitenleri medyadan öğrenemediği için VPN aracılığıyla Twitter’a ulaşmaya çalıştı. Ancak karşılaştıkları görüntüler sonrası şoke oldular…

ESKORT SİTELERİ PAYLAŞILIYOR

Pekin yönetiminin, Twitter’da protestolarla ilgili haberleri gizlemek için eskort sitelerini ve seks oyuncaklarını kullandıkları ortaya çıktı. Buna göre, Twitter kullanıcıları Çince protestolarla ilgili bilgi almak için Twitter’a başvurduğunda eskort sitelerle karşılaştı. Pekin yönetiminin, gösterilerle ilgili haber alınmasını engellemek için bot hesaplara yüklendiği ve sürekli eskort siteleri paylaştığı belirlendi.

Twitter’a giren kullanıcılar da Çince arama yaptığında benzer sonuçlarla karşılaştı.

Çin halkı, bot hesapların bilgi almalarını engellemelerine tepki gösterirken, ‘Bu saçmalıklar nedeniyle bilgi almak nerede imkansız hale geldi” yorumları yapıldı.

ÇİN DEVLETİ ÖNLEMLERİ SÜRDÜRÜYOR

Birçok kişi Twitter’dan duruma tepki gösterirken, dünden bu yana eskort siteleri ve seks oyuncakları içeren paylaşımların sürdüğü bildirildi.

Dün Şangay'da gerçekleşen eylemin ardından ülkenin farklı bölgelerinde de binlerce gösterici sokağa çıktı. Çin hükümetine karşı son 10 yılda ilk kez bu kadar büyük çaplı gösteriler düzenlenirken, salgının başladığı Wuhan'da da halkın eylem yaptığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ülkede “sıfır Covid-19” politikası sebebiyle çok katı kısıtlama ve yasaklar uygulanırken geçen hafta Urumçi'de tecrit altında olan kişilerin kaldığı bir binada çıkan yangında 10 kişinin ölmesi tepkinin boyutunu artırmıştı.

Çin'de bazı bölgelerde 100 gün süren tecrit ve karantina uygulamalarına tepki gösteren halk son günlerde eylemlerin dozunu artırmıştı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda göstericilerin, “Kapanmayı bitirin”, “Covid testi istemiyoruz, özgürlük istiyoruz” sloganları attığı da belirtildi.

VAKA SAYISI 40 BİNE ÇIKTI

Öte yandan Şangay'daki gösterilerde ise, “Çin Komünist Partisi istifa, Şi Cinping istifa” sloganları da atıldı. Öte yandan ülkede gösteriler devam ederken, vaka sayısı da hızla artmaya başladı. Bir gün önce 39.506 vaka açıklanırken bugün vaka sayısı 40 bin 52'ye çıktı.

Özellikle Guangzhou ve Chongqing bölgelerinde binlerce vaka olduğu belirtildi.